仁寶AI伺服器年營收將翻倍

隨著人工智慧（AI）題材持續推升半導體族群評價，聯發科近來也因股價狂飆，罕見被主管機列入處置，處置後，還是一度創下4690元高價，引發市場關注目前是否已出現過熱現象。對此，聯發科共同營運長顧大為今（29）日在台北國際電腦展前交流會後受訪表示，公司不會評論股價高低，但若以中長期股東角度觀察，評估企業價值應聚焦三項核心指標，包括穩定現金流、企業成長能力，以及是否持續掌握產業轉折所帶來的新機會。

2026-05-29 19:18