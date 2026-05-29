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臻鼎：未來五年成長亮眼
全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）昨（29）日召開股東會。臻鼎董事長沈慶芳表示，受惠AI相關應用需求持續擴張，臻鼎2025年合併營收再創歷史新高。臻鼎目標是未來五年營收成長優於產業平均水準，同步提升獲利表現。
沈慶芳指出，AI推動PCB角色由傳統訊號連接，升級為高效能運算與系統整合的重要載體。臻鼎看好今年的快速成長，在AI伺服器方面，GPU ASIC客戶之Intelligent HDI（iHDI）與HLC產品陸續量產；光模組方面，客戶新一代產品朝1.6T升級，推升採用類載板技術高階PCB需求；載板方面，因AI算力需求快速擴張，帶動高階ABF載板成長動能持續放大。
臻鼎預期，2026年伺服器/光模組業務營收將倍數增長。
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