欣興吞AI商機 業績喊衝

印刷電路板（PCB）族群搶吃AI商機，欣興（3037）昨（29）日召開股東會，欣興董事長簡山傑提到，AI需求持續強勁，帶動高階載板和AI系統板的應用多元發展，看好今年與明年業績持續成長、挑戰新高。伺服板龍頭金像電、健鼎昨日也對股東重申看好AI商機成長。

簡山傑接任董座後首度主持股東會，他表示，未來資源專注在載板、AI PCB以及相關新技術光模組。

本業部分今年會是成長的一年，下半年會比上半年來得好，主要客戶新品出貨，加上公司產能持續開出，隨著AI市場需求暢旺，期盼明年也持續成長。

欣興近年大投資集中ABF載板，簡山傑說，已和客戶談好今年與明年產能規畫。今年採取資源聚焦策略，AI營收占比可望拉升，目前已經60%以上，今年占比要比去年更高。光復廠產能開出後良率不錯，加上楊梅一廠稼動率也很不錯，帶旺AI產品業績持續走高。