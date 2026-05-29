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玉晶光切入CPO 添動能

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
玉晶光董事長陳天慶。 記者黃仲裕／攝影
玉晶光董事長陳天慶。 記者黃仲裕／攝影

玉晶光（3406）董事長陳天慶昨（29）日表示，已切入共同封裝光學（CPO）應用，聚焦FAU、MT Ferrule插芯、V型槽（V-groove）、稜鏡等領域，最快5月底送樣。看好2028年新產品有望放量，成為手機鏡頭以外，下一個新成長動能。

玉晶光昨天召開股東會，針對最新營運展望釋出以上看法。玉晶光總經理郭英理強調，將以CPO對位平台為定位，將所有關鍵零組件做到最精準，未來CPO生產將以台灣為主。

玉晶光股價昨日也因法人拉抬，一舉衝破600元，終場收603元，上漲31元，為近兩年波段新高。

玉晶光為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，下半年新一代iPhone 18將上市，外界看好為玉晶光下半年營運添新動能。郭英理表示，大客戶今年以來在越南、中國大陸及印度等地銷售不錯，新機預計6月下旬開始拉貨，依客戶釋出訂單動能，整體訂單量與去年相當，惟下半年成長動能仍視客戶實際拉貨而定，全年力拚營運優於去年。

玉晶光股東會通過辦理私募案，預計私募股數上限700萬，約占5%股權，這是玉晶光首度辦理私募案，引起市場關注。陳天慶表示，私募案將引進策略投資人，希望助益業績，並能協助擴大生產基地布局為主。

針對CPO新領域，郭英理表示，主要鎖定CPO關鍵零組件應用，包括FAU、微透鏡陣列（Micro Lens Array）、稜鏡、模造玻璃（MG）、MT Ferrule插芯、超穎透鏡（Metalens)以及V型槽（V-groove）等，玉晶光挾高精度、自動化、模具及光學測試等優勢，搶攻CPO新商機，預期2027、2028年新品將逐步放量。

玉晶光近年布局VR／AR及AI眼鏡逐步展現成果，郭英理表示，上半年AI眼鏡拉貨表現不錯，下半年客戶會有新產品加入，該新品訴求可拍短影片，畫質要求高，相關應用將較去年成長。法人點名玉晶光近年切入Meta、Sony、Apple等供應鏈，供貨VR／ＭR頭盔透鏡及鏡頭等，開拓新利基，已是AI智慧眼鏡出貨最大廠商。

iPhone 玉晶光 CPO

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