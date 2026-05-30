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緯創全面導入人工智慧

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

緯創（3231）昨（29）日舉辦股東會，緯創董事長林憲銘指出，作為AI伺服器的主要生產者之一，更應該成為使用者，目前已經在辦公室、工廠生產流程、物料管理等環節導入AI技術，工廠導入比率達100%，未來不懂得應用AI的人將會被市場淘汰。

林憲銘近期參加與輝達執行長黃仁勳的兆元宴餐敘，引述黃仁勳對AI產業前景高度樂觀，目前全球AI產值約2至3兆美元，僅占全球GDP的2%左右，等到AI成為世界經濟的主要基礎設施時，占比應當要提升至10%，也就是12兆美元的規模，以此來看，成長空間可觀。

緯創表示，在AI時代積極尋求轉型，不再回到毛利率僅5%至6%的時代。藉由強化前端服務來提升客戶的利潤與價值，提供涵蓋 CPU、TPU等多種跨平台的整合能力，並持續投資矽光子、量子運算等新技術。未來緯創要成為AI族群中的一員，成為使用者及合作夥伴。

緯創 人工智慧 黃仁勳

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