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宏碁推新品 助攻業績

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

品牌大廠宏碁（2353）在COMPUTEX 2026前夕發表多款搭載高通Snapdragon處理器的筆電，同步推出Predator Atlas 8掌上型遊戲機，擴展Predator旗下高效能電競解決方案陣容，隨著新機於下半年上市，有望為宏碁營運增添新動能。

宏碁昨（29）日舉行股東會，會中通過配發現金股利1.3元，以及董事會改選。宏碁去年每股純益達1.26元。

宏碁在Computex前夕公布新品陣容，最新掌上型遊戲機Predator Atlas 8搭載新一代Intel Arc G3 Extreme處理器，支援Windows 11，並整合XBOX Game Pass。宏碁營運長高樹國指出，Predator Atlas 8結合Predator的設計理念與全新Intel Arc G系列處理器的強大效能，縮短掌上型裝置與電競電腦之間的差距。

在筆電新品方面，宏碁發表Swift Spin 14 AI與Aspire Go 15，提供多款搭載Snapdragon處理器的機型，進一步擴展筆電產品陣容。

針對PC產業後市，董事長陳俊聖近期表示，處理器（CPU）已經成為供應鏈的最大關鍵瓶頸，預期下半年PC市場成長動能可能比上半年弱，但因產品漲價，PC全年整體產值仍可望高於去年水準。

Computex 宏碁 筆電

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