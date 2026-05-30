華碩：「代理AI」趨勢難擋

PC品牌大廠華碩（2357）昨（29）日舉行股東會，董事長施崇棠看好AI伺服器增長動能，針對代理式AI（Agentic AI）及實體AI（Physical AI）未來布局，他表示，Agentic AI「一個人可以抵100個人」，將讓AI PC真正發揮龐大生產力，這個趨勢擋不住。

華碩2025年集團營收7,389億元，稅後純益446億元，每股純益59.99元；股東會通過配發現金股利42元。

針對Agentic AI布局，施崇棠表示，過去大家有很長一段時間談到AI PC，但沒注意到Agentic這個AI的觀念，這才是真正能讓AI PC發揮效能、變成Agentic AI PC。

施崇棠指出，代理AI讓科技產業發生非常大的變化，要駕馭這麼多的AI代理，必須要一個邊緣端裝置，AI PC就是能將這些技術結合，真正發揮很大的生產力。

針對實體AI發展，施崇棠認為，這是一塊很大的市場，推崇特斯拉執行長馬斯克對機器人未來發展的想像。話鋒一轉，施崇棠提到華碩先前推出機器人Zenbo系列，當時將Zenbo應用設定家庭場景，但當時的機器人大腦不夠聰明。

施崇棠表示，Physical AI是華碩集團未來重要戰略規劃，卯足勁在原來的基礎上下了很大功夫，會在適當的時候，讓外界看到華碩在Physical AI的布局，包含好幾個不同層面產品。

華碩先前法說會對AI伺服器業績釋出樂觀看法，因需求強勁，上修今年伺服器業務展望，預估將有100%年增長，施崇棠昨天仍強調對伺服器業務「非常、非常有信心」。

面對蘋果平價MacBook Neo威脅，施崇棠分析，其實蘋果是把成本逼到極致。其中有很多手法是可以學習的地方，華碩視這個挑戰為機會，這個產品價位帶不會輕易讓出去。