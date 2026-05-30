大摩挺聯發科 降評創意

摩根士丹利（大摩）AI高峰會首度在台北舉行，近二日共85家國際級科技領袖參與。值得注意的是，大摩持續看好聯發科（2454）在雲端AI ASIC設計服務技術與執行力，維持首選股；反觀創意，因三星晶圓代工設計服務競爭，遭降評至「中立」。

聯發科共同營運長暨財務長顧大為參與大摩首屆AI高峰會，分享未來最新AI半導體策略，認為AI將無所不在，並計劃推行「雲端到邊緣」策略以掌握此機遇。

整體上，大摩大中華區半導體研究團隊主管詹家鴻看好，聯發科憑藉雲端 AI ASIC設計服務的強大技術實力與高效執行力，加上邊緣AI潛力，重申首選股地位，維持「優於大盤」評等。

在雲端AI領域，詹家鴻分析，面對客戶自行委外設計市場趨勢，聯發科將透過技術差異化持續為客戶創造增值，避免ASIC淪為傳統大宗商品化競爭，並有信心讓雲端AI ASIC的營業利益率維持在平均水準之上。

代理型AI算力布局上，聯發科計劃透過通用型或ASIC設計服務，切入PC與伺服器CPU市場。此外，ASIC設計需求並不僅限於AI訓練或推論，詹家鴻看好，聯發科開發的TPU v8與v9後續出貨量仍具上修空間。值得注意的是，聯發科還透露，目前已接獲多家雲端服務供應商詢價，並規劃在2026年底前，除Google外，再新增一家CSP客戶。

值得注意的是，同為ASIC設計服務公司的創意，大摩卻將最新評等由「優於大盤」調降至「中立」，目標價維持4,888元不變，樂觀與悲觀情境目標價分別為6,645元與3,010元。