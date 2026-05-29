股價過熱？聯發科顧大為：關鍵不在短線股價 而應聚焦三大指標

隨著人工智慧（AI）題材持續推升半導體族群評價，聯發科近來也因股價狂飆，罕見被主管機列入處置，處置後，還是一度創下4690元高價，引發市場關注目前是否已出現過熱現象。對此，聯發科共同營運長顧大為今（29）日在台北國際電腦展前交流會後受訪表示，公司不會評論股價高低，但若以中長期股東角度觀察，評估企業價值應聚焦三項核心指標，包括穩定現金流、企業成長能力，以及是否持續掌握產業轉折所帶來的新機會。

面對市場關注「聯發科目前股價究竟是太貴、太便宜，還是過熱」，顧大為坦言，一般上市公司不會特別評論股價表現。不過他認為，若投資人把自己定位為長期股東，真正應該關心的並非短線股價波動，而是公司是否具備持續創造價值的能力。

首先是穩定現金流與獲利能力。

顧大為指出，聯發科長期維持穩定現金流、現金部位與獲利表現。對長期投資人而言，這代表企業具備持續回饋股東的能力，也能有效降低長期持股成本。

第二個觀察重點則是企業成長性。

他表示，聯發科過去多年其實經歷多次跨越式成長。公司早期年營收規模約30億至40億美元，之後逐步突破100億美元門檻，而近年更進一步跨越200億美元規模。

顧大為認為，企業價值並非來自單一產品週期，而是能否持續擴大市場規模與創造新的成長曲線。從聯發科發展歷程來看，公司始終能在不同階段找到新的成長引擎。

第三個也是最重要的關鍵，在於是否能掌握產業轉折。

顧大為指出，過去半導體產業規模約6000億美元時，市場普遍認為產業已趨成熟，但如今全球科技產業已出現多家市值突破兆美元（Trillion Dollar）的企業，背後最大驅動力正是AI所帶來的新一輪產業革命。

他表示，回顧聯發科過去發展，無論是功能手機、智慧手機、4G、5G，甚至到今天的AI浪潮，公司都能在每一次產業轉折點找到新的發展機會。他加重語氣說：「聯發科是一而再、再而三地在產業轉折中，抓住新成長機會。」

因此，從他的角度來看，企業長期價值的核心，並不在短期股價高低，而在於是否擁有參與下一波產業成長的能力。

市場人士分析，聯發科近年除了智慧手機業務外，也積極布局AI ASIC、資料中心、高速互連、車用平台及AI終端裝置等新市場。若未來相關業務逐步放量，公司營收結構與成長動能有望進一步擴大。

顧大為最後表示，若從中長期角度觀察，公司對未來成長與股東回報仍維持高度信心。