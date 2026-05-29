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中華電股東會／變成勞資協商大會 員工股東揚言要「開過夜」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信馬拉松式股東會，員工股東輪番上陣發言，變成勞資協商大會，歷經超過九個小時，還在報告事項第一案，現在股東會還在進行中。記者黃晶琳／攝影
中華電信馬拉松式股東會，員工股東輪番上陣發言，變成勞資協商大會，歷經超過九個小時，還在報告事項第一案，現在股東會還在進行中。記者黃晶琳／攝影

電信龍頭中華電信（2412）29日舉行股東會，員工股東輪番上陣發言，甚至揚言要「開過夜！」。

中華電信每年股東會都是超過10個小時以上的馬拉松式股東會，最晚曾經開到半夜11點57分，費時近15個小時才結束。

近期中華電信工會提出延後退休年齡、加薪等四大訴求，工會匯聚成員一起參加中華電信股東會，化身員工股東，更揚言2026年股東會要「開過夜！」

員工股東輪番上陣發言，多屬於內部事務，工會成員更舉牌「不加薪就罷工」，股東會儼然成為勞資協議會議。

中華電信董事長簡志誠除回應相關議題外，更多次說明，「今天是股東會，不是勞資會議，我們會持續召開勞資協商會議」。

2026年股東會召開已經超過九個小時，還在報告事項第一案。

不過也有小股東肯定中華電信營運表現，小股東指出，營收、獲利成長，業務多元，2025年營收獲利都超越財測高標，更詢問經營團隊是否有信心再創新高？

簡志誠表示，2025年營收、每股純益均創新高，每股配發5.2元現金股利，配發率達104.2%，2026年中華電信積極布局「海地星空」的布局，ICT的資訊專標案也持續提高，團隊對公司經營非常有信心，能夠為股東創造更大的權益。

中華電信 股東會 工會

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