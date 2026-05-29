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奇偶股東會／通過配發現金股利3.5元 總經理王有傳升任董事長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠奇偶科技（3356） 29日召開股東常會，全面改選董事，會後新董事會推舉總經理王有傳升任董事長，並委任董事黃齊荃擔任執行長，總經理由財務長李建邦升任。奇偶表示，新高層人事布局，展現奇偶積極推動企業接班與永續經營長期規劃。

奇偶原董事長戴光正表示，奇偶已邁向第29個年頭，我們是第一個於電腦平台開發智慧監控軟體並創建自有品牌的廠商。去年面對最大出口國美國的對等關稅衝擊下，因應貿易環境的變化，積極應對盤點籌碼，分散產地並啟動資源調度，以求公司營運穩健前行。儘管全球經濟成長有不明確的風險，但與人工智慧(AI)及雲端(CLOUD)相關的市場需求持續看好，在各領域的應用蓬勃發展。監控產業得益於AI應用熱潮及雲端環境成熟，驅動AI應用及雲端監控產品的需求，也為產業注入成長動能。

奇偶積極掌握先機、運用優勢是將危機化為轉機，創造成長的機會。奇偶將持續投入研發量能充實本業，提升自有品牌價值並提供更多的創新解決方案，同時慎選投資標的創造業外收益，以期在營收與獲利皆能較上一年度雙雙成長。

今天會中通過配發現金股利3.5元。股東會另討論現金減資案及發行115年度限制員工權利新股案。通過現金減資1.5元整，預計銷除股數11,991仟股，減少資本比例為15%，即每仟股換發850股，每仟股退還股東現金1,500元。減資後實收資本額降為6.79億元。後續主管機關核准後，由股東常會授權董事長另訂減資基準日。限制員工權利新股採無償發行，發行總額為普通股600仟股，自核准申報生效後兩年內一次或分次發行，每年分攤之費用化金額很小，對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

今天股東會全面改選七席董事（含獨立董事三席）會後董事會推選原總經理王有傳升任董事長，並委任董事黃齊荃擔任執行長，另總經理由財務長李建邦升任。

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