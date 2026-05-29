京元電股東會／通過配發每股1元現金及0.5元股票 謝其俊接任董事長

封測大廠京元電（2449）29日舉行股東會，會中承認2025年財務報表及盈餘分派等議案，並全面改選董事，最受市場關注的，長期任董事長的李金恭意外卸任，但仍董事，新任董事推舉副董事長謝其俊接任董事長，謝其俊現任苗栗縣頭份祥安聯合診所院長，持股京元電5,552張、持股比0.45%。

京元電股東會順利選任6席一般董事、3席獨董，一般董事李金恭、謝其俊、張高薰、劉高育、陳冠華、焱元投資（股）公司代表人洪炳坤；獨董王修銘、沈熙哲連任，新增女性獨董、環宇通訊半導體控股（4991）總經理資深特助李亞菁。

京元電今年每股配發1.5元股利，包括每股現金股利1元及股票股利0.5元，因應年度資本支出龐大需求，股利發放一改往年，採取現金與配股並行方式。