欣興股東會／市值增逾兆元數度超車母公司聯電 董座看好今明年

隨AI加持ABF載板供不應求，載板龍頭欣興（3037）自大股東聯電（2303）前總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長以來，市值已增逾兆元，並曾數度超車母公司聯電，讓外界認為是對團隊肯定，29日股東會議案也全數順利通過。欣興董事長簡山傑會後受訪謙稱目前他過來幫忙三個月還是「新手」，不過目前策略上希望讓公司資源更專注在如載板、PCB。他並看好與期許今年與明年持續成長挑戰新高。

外界讚許，簡山傑接任董座以來欣興市值已增逾兆元，日前在4月更數度超車聯電，不過，近期聯電股價也回神，以二者29日收盤價計算分別約為1.66兆元、1.81兆元在伯仲之間。29日欣興股東會也無股東特別提問，讓業界認為是對經營團隊的肯定。

對外界讚譽，簡山傑則謙稱，欣興本身團隊執行力很強，過來幫忙以來希望不會丟前曾董的臉，本身過去2-3個月都還在內部熟悉有許多工作要做，不過，他也強調，相當注重接班團隊訓練，目前每兩周都會跟相關經營團隊會議，希望定期溝通給他們資源支持，並運用在半導體的經驗與人脈來協助提升效率。

至於回應記者關注營運期許能否創高？簡山傑回應說，從公司本業成長來看，期許今年會是成長的一年，下半年會比上半年來的好，客戶新品上來，加上公司產能持續開出來，隨著AI市場需求暢旺，期盼明年也會持續成長。

就載板市場而言，欣興近年大投資都在ABF載板，他也說，目前已和客戶談好今年與明年產能規劃，勉強滿足客戶需求，由於客戶需求會變，若持續增加，產能規劃更要跟著市場調整。

欣興也補充，今年資源聚焦策略，公司AI營收占比可望拉升，目前已經60%以上，今年AI營收占比可望較去年拉升全年在60%以上，因應光復廠產能開出良率不錯加上楊梅一廠稼動率也很不錯。