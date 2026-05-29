仁寶股東會／AI 伺服器每年翻倍成長 成營運第三隻腳

仁寶（2324）29日召開股東會，公司表示，從今年開始AI伺服器業務將實現每年營收翻倍的高速成長，成為繼PC及智慧通訊裝置後的第三根營運支柱。同時，仁寶也積極投入新興領域，包括5G、通訊、衛星產業，同時深度布局量子運算，未來有機會成為第四支柱。

仁寶再次強調，去年營收下滑主要是因為公司進行營運策略調整，再加上PC競爭加劇以及地緣政治因素影響需求，才導致全年營收年減17%。但受惠於成本優化與營運效率提升，毛利率從 5.0% 提升至5.6%。

仁寶在AI伺服器業務方面也持續迎來喜訊，在企業客戶、領先的雲端服務供應商及區域客戶方面取得顯著進展，仁寶開發多個 AI 伺服器平台，並提升了散熱、電源及系統整合技術，為拿下客戶奠定穩固基礎。為滿足客戶需求，仁寶正於北美推動一項 5.29 億美元的投資案，位於德州的新廠預計將於今年下半年量產；同時台灣與越南也都同步擴充產能，旨在強化供應鏈韌性並滿足多元化的區域生產需求。

5G方面仁寶也取得不小的進展，去年5G相關營收近乎翻倍，成功切入B5G 與低軌衛星通訊領域，加入 TASA（國家太空中心）國家隊，加速與全球衛星生態系統的整合。仁寶持續推進衛星通訊硬體及模組技術，期待能夠成為下一個營運支柱。