偉詮電股東會／通過每股配息2元 去年EPS 3.02元、配發率約66%

隨AI加持ABF載板供不應求，載板龍頭欣興（3037）自大股東聯電（2303）前總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長以來，市值已增逾兆元，並曾數度超車母公司聯電，讓外界認為是對團隊肯定，29日股東會議案也全數順利通過。欣興董事長簡山傑會後受訪謙稱目前他過來幫忙三個月還是「新手」，不過目前策略上希望讓公司資源更專注在如載板、PCB。他並看好與期許今年與明年持續成長挑戰新高。

2026-05-29 16:26