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偉詮電股東會／通過每股配息2元 去年EPS 3.02元、配發率約66%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

偉詮電（2436）29日召開115年股東常會，會中通過114年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案、公司章程修訂案，並完成獨立董事補選，主要議案均順利通過。

偉詮電2025年每股稅後純益（EPS）為3.02元，股東會通過114年度不分配盈餘，改由資本公積發放現金股利，每股配發2元，若以全年EPS換算，現金股利配發率約66.2%。

本次股東會另一項重點為補選獨立董事一席，由張國鑫當選。公司公告指出，原獨立董事葉維焜因擔任偉詮電獨董職務已超過三屆，為強化公司治理，請辭獨董職務並進行補選。張國鑫過去曾任零壹科技顧問，當選後同步接任偉詮電審計委員會、薪資報酬委員會及併購特別委員會委員。

偉詮電表示，相關委員會異動皆於今日生效。隨新任獨董加入，公司治理架構將持續調整與強化，並配合後續董事會與各功能性委員會運作，推動營運與治理制度穩健發展。

偉詮電

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