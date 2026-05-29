劍麟股東會／通過配發每股4.5元現金股利 殖利率達5.31％

劍麟（2228）於29日召開2026年股東常會，由董事長黃正怡先生主持，全決議配發每股現金股利4.5元，配息率為85.71％，依5月29日收盤價格84.7元計算，現金殖利率達5.31％。

劍麟2025年全年合併營收49.54億元、稅後淨利4.18億元、每股稅後淨利（EPS）5.25元。2025年稅後淨利較2024年下降，主係2024年認列子公司盈餘轉增資產生之遞延所得稅回轉利益、以及大陸原展示架廠區徵收處分利益共2.37億元而墊高比較基期，惟旗下汽車事業部營運保持穩健動能，並持續配合國際客戶新車平台與全球化產能布局，挹注2025年汽車事業營收比重仍保持85％，並持續精進中國大陸、台灣及波蘭等生產基地營運效率，透過製程改善、自動化生產與品質管理優化，提升全球供應鏈支援能力，強化市場良好競爭力。

劍麟將持續穩固汽車事業基礎，緊密配合客戶全球化布局與新車型開發時程，強化車用安全關鍵零組件之開發深度與量產效率，未來除持續改善既有技術外，也將推動精密製程、自動量測、即時回饋與製程修正等技術升級，朝設備智能化與工廠智慧化方向發展，以提升產品附加價值、生產力與品質穩定度。

除汽車本業外，劍麟近年以伺服器散熱相關之「熱管理」整體解決方案作為新產品事業發展主軸。隨著AI伺服器功耗持續提升，資料中心亦朝高密度運算架構發展，帶動液冷散熱需求快速升溫，散熱分歧管等關鍵零組件在整體散熱系統中的重要性同步提高。劍麟表示，旗下伺服器散熱分歧管產品已於2026年第1季進行小量樣品出貨並送交客戶驗證，同時，旗下南投二廠建置伺服器精密金屬加工產線亦已於第2季投入生產，若後續順利導入量產，有望逐步成為集團中長期營運成長新引擎。