中保科股東會／通過每股5.7元現金、0.5元股票股利 聚焦F4 AI四箭發展

中保科（9917）29日召開股東會通過配發股票股利每股0.5元及現金股利每股5.7元。中保科技董事長林建涵指出，2026年下半年中保科也將聚焦 「F4 AI四箭」作為重要布局跟成長引擎。

中保科技董事長林建涵在股東會上致詞表示，公司營收已連續八年寫下歷史新高，獲利亦連續八年成長，顯示長期深耕安全服務、智慧監控、智慧防災、智慧停車與多元場域管理服務的穩健成果。

2026年下半年中保科也將聚焦 「F4 AI四箭」作為重要布局跟成長引擎，迎接產業智慧化、場域管理數位化與城市治理升級趨勢，持續以安心安全服務為核心，結合AI、IoT與系統整合能力，推動「F4 AI四箭」，深化智慧城市的業績動能。

2025年度集團合併營業及財務成果，集團合併營收為189.82億元，較前一年度成長6.29%；營業利益為30.49億元，年增6.38%；稅後淨利為30.59億元，年增5.75%，股利政策方面，中保科也通過2024年度盈餘分配案擬配發股票股利每股0.5元及現金股利每股5.7元，展現穩健經營成果與持續成長動能。

從各項業務表現來看，電子系統收入仍為集團主要營收來源，114年度達80.73億元，年增4.86%；留駐警衛收入25.31億元，年增6.56%；運鈔收入16.70億元，年增16.20%，成長幅度相對突出。餐飲服務收入為19.63億元，年增6.25%；其他營業收入36.95億元，年增7.42%，顯示集團多元服務布局持續推進。

林建涵指出，集團近年持續推動科技安全服務升級，未來將以「F4 AI四箭」作為AI應用布局的重要方向成長引擎，打造具持續性收入模式的AI智慧服務平台。其中，第一個「F」代表「Flood Prevention + Fire Safety」，也就是防災與防火，將聚焦消防監控、防災預警及智慧城市應用；第二個「F」為「Follow-Care」，主要鎖定高齡照護與防摔服務，透過感測器與遠端照護系統，提供獨居老人安全監測；第三個「F」是「Fake-Proof」，即資安與防詐業務，協助企業進行資安防護與設備驗證；第四個「F」則為「Find Parking Space」，也就是智慧停車服務，透過智慧停車設備與「泊車趣APP」系統，提升停車管理效率與使用者體驗。