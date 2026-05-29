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中保科股東會／下半年聚焦「F4 AI四箭」發展 挹注營運新動能

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中保科林建涵說，中保科聚焦「F4 AI四箭」發展，挹注營運新動能。（中保科提供）
中保科林建涵說，中保科聚焦「F4 AI四箭」發展，挹注營運新動能。（中保科提供）

中保科（9917）29日召開股東會，中保科技董事長林建涵在股東會上致詞表示，公司營收已連續八年寫下歷史新高，獲利亦連續八年成長，顯示長期深耕安全服務、智慧監控、智慧防災、智慧停車與多元場域管理服務的穩健成果。2026年下半年中保科也將聚焦 「F4 AI四箭」作為重要布局跟成長引擎，迎接產業智慧化、場域管理數位化與城市治理升級趨勢，持續以安心安全服務為核心，結合AI、IoT與系統整合能力，推動「F4 AI四箭」，深化智慧城市的業績動能。

林建涵指出，集團近年持續推動科技安全服務升級，未來將以「F4 AI四箭」作為AI應用布局的重要方向成長引擎，打造具持續性收入模式的AI智慧服務平台。其中，第一個「F」代表「Flood Prevention + Fire Safety」，也就是防災與防火，將聚焦消防監控、防災預警及智慧城市應用；第二個「F」為「Follow-Care」，主要鎖定高齡照護與防摔服務，透過感測器與遠端照護系統，提供獨居老人安全監測；第三個「F」是「Fake-Proof」，即資安與防詐業務，協助企業進行資安防護與設備驗證；第四個「F」則為「Find Parking Space」，也就是智慧停車服務，透過智慧停車設備與「泊車趣APP」系統，提升停車管理效率與使用者體驗。

林建涵表示，「F4 AI四箭」布局，中保科將持續深化AI在真實場域的落地應用，強化從前端偵測、即時通報到後端管理的整合能力，為企業、社區、公共場域與城市治理提供更具效率與韌性的安全服務。

資安 中保科 科技 股東會

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