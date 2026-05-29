詠業股東會／通過配發2.5元現金股利 續推天線模組與智慧工業應用產品

詠業科技（6792）5月28日舉行股東常會，會中承認2025年度之營業報告書及財務報表，其中，全年合併營業額約13.2億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利1.05億元，每股稅盈餘2.23元。股東會並通過普通股現金股利每股配發1.5元暨資本公積每股配發1元，合計每股配發2.5元。

詠業科技看好2026年營收及獲利表現，未來仍將繼續推廣高精準定位天線及全球追蹤系統應用的天線模組產品暨智慧水中浮標、液位傳感器及流量計等水下應用與智慧工業應用產品，同時與客戶保持良好的互動與提供客製化的服務以創造價值，在公司核心競爭力及營收持續成長趨勢之下，對未來發展充滿信心。

詠業科技為專業電子零組件領導廠商，深耕布局電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件三大產品線，產品廣泛應用於無線通訊、壓電元件與超音波傳感器等領域。詠業科技為達方集團（Darfon Group）成員，透過集團在全球電子產業的深厚基礎與資源共享，詠業不僅在技術上持續創新，更結合集團優勢提供具備供應鏈韌性與永續價值的完整服務。