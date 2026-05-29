緯創股東會／台灣電力預估曲線過於保守「已實質影響北部擴廠計畫」

緯創今（29）日舉辦股東會，公司呼應黃仁勳觀點，認為緯創作為AI伺服器的主要生產者之一，更應該成為使用者，因此目前緯創已經在辦公室、工廠生產流程、物料管理等環節導入 AI 技術，工廠導入比例已達100%。緯創指出，未來不懂得應用AI的人將會被市場淘汰。

緯創董事長林憲銘指出，近日在與輝達執行長黃仁勳的餐敘交流中，黃仁勳堅定認為AI產業前景仍是高度樂觀，甚至認為目前AI發展才剛剛起步。黃仁勳指出，目前全球AI產值約2至3兆美元，僅占全球GDP的2%左右，等到AI成為世界經濟的主要基礎設施時，其占比應當要提升至10%，也就是12兆美元的規模，以此來看，成長空間仍十分可觀。

在這波AI浪潮中，緯創積極尋求轉型，拒絕回到過去毛利率僅5%至6%的時代。公司將會藉由強化前端服務來提升客戶的利潤與價值，提供涵蓋 CPU、TPU 等多種跨平臺的整合能力，同時持續投資矽光子、量子運算等新技術。未來緯創將不再僅僅是供應硬體裝置，而是成為AI族群中的一員，成為使用者及合作夥伴，與客戶共同提升毛利率。

最後緯創也再次強調，臺灣目前的電力預估曲線過於保守，可能無法支撐未來AI算力中心大幅度成長的用電需求，且現在就已實質影響公司北部擴廠計畫。