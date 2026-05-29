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佳世達股東會／通過配發現金股利1元 「大艦隊」深化AI布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達5月29日股東常會通過2025年財報、盈餘分派案及董事改選案。佳世達／提供
佳世達5月29日股東常會通過2025年財報、盈餘分派案及董事改選案。佳世達／提供

佳世達（2352）大艦隊持續深化AI布局，強化全球營運與高附加價值事業發展，朝價值轉型與永續經營目標邁進。佳世達5月29日股東常會通過2025年財報、盈餘分派案及董事改選案，2025年合併營收為新台幣2,079億元，年增3%，每股稅後盈餘（EPS）0.64元，配發現金股利1元。

佳世達董事長陳其宏表示，2025年全球經濟受關稅、地緣政治、匯率與AI投資擴大等因素影響，產業景氣呈現兩極化，AI 硬體與半導體相關產業高速成長，其他產業則面臨高度挑戰。佳世達持續推動價值轉型，2025年醫療事業營收突破303億元、年增約 15%，智能方案亦擴大營收貢獻。展望2026年，佳世達以提升獲利為首要目標，深化AI布局，強化全球營運與高附加價值事業發展。

AI布局方面，佳世達此次董事改選延續專業多元治理方向，董事候選人名單納入總經理柯淑芬，強化董事會在 AI 賦能與全球營運的專業能量，為下一階段成長注入新動能。

佳世達總經理柯淑芬表示，將持續聚焦於「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，整合集團在硬體製造、系統整合與場域應用的優勢，並積極擴充AI伺服器研發能量，布局AI資料中心所需高速交換器等關鍵技術，協助客戶提升營運效率，創造更具規模化與長期價值的解決方案。

醫療事業方面，明基醫院2025年完成香港主板上市的里程碑，募集資金用於醫院擴建、設施升級、潛在投資併購與智慧醫院系統建置。醫療器材事業聚焦血液透析產品、超音波、手術室設備等差異化產品，積極拓展東南亞等海外通路，強化市場競爭力；醫藥通路持續擴張服務據點，建構最完整的健康照護網絡。

佳世達持續強化永續治理，連續三年入選標普全球永續年鑑，獲全球排名前5%的殊榮；在證交所的公司治理評鑑，名列上市公司組前 5%，與市值 100 億元以上之電子類排名前10%；Sustainalytics ESG風險評分獲得低風險的16.55分(最佳0分)；在人才與公司治理方面，佳世達七度蟬聯亞洲最佳企業雇主，並自2015年以來連續十一年名列高薪100指數成分股，展現永續經營成果。

佳世達 財報 營收 股東會

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