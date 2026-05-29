聯詠股東會／通過每股配息23元 擬發RSU留住關鍵人才

聯詠（3034）今（29）日召開股東常會，由董事長何泰舜主持，副董事長暨總經理王守仁亦出席，會中通過營業報告書、財務報表、盈餘分配案及員工限制型股票單位（RSU）等相關議案，所有議案均順利通過。

聯詠去年每股純益（EPS）26.87元，股東會承認盈餘分配案，每股配發現金股利23元，配發率約85.61%，維持高配息水準，展現穩健獲利與回饋股東政策。

股東會另一項重點為討論發行限制型股票單位（Restricted Stock Unit），預計發行300萬股，採無償發放，成本為0元，並分三年執行。公司表示，此案主要目的在於留住關鍵人才，將過去偏向年度短期酬勞的制度，進一步延伸為中長期激勵計畫，強化核心人才與公司長期發展連結。

聯詠指出，RSU發放並非無條件給予，相關條件包括公司稅前淨利須達一定門檻，也須兼顧股東權益表現；此外，ESG與公司治理也納入考量，包含MSCI評等至少達BBB，或公司治理評鑑維持全台前5%。聯詠近年公司治理表現穩健，已連續四年位居前5%。

整體來看，聯詠股東會除完成例行財報與盈餘分配承認外，也透過RSU制度強化長期留才機制。在半導體產業競爭加劇、IC設計人才需求持續升溫下，聯詠藉由高配息與長期激勵並行，兼顧股東回報與人才布局。