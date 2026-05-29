緯創股東會／董事長林憲銘：AI產業還有10倍成長空間

緯創董事長林憲銘看好AI應用正起步，29日股東會上他轉述輝達董事長黃仁勳於兆元宴上談話，黃表示AI的發展才剛開始，目前全球 AI 產值大約只有兩三兆美元，未來 AI 產業的規模有望達到全球 GDP（約 120 兆美元）的 10% 以上，意味還有4~10 倍的成長空間。

他表示，黃仁勳也談到一個重點，就是：台灣雖然是全球 AI 發展的世界核心，但在實際應用面上卻還不夠強大，為此緯創除捐出240萬小時算力給產業界使用，緯創本身也是AI重度使用者，他更透露，近期32位元Qbit超導量子電腦將落地，緯創將學習如何整合古典跟量子電腦算力應用。

「我們深深體會，用AI就跟大力水手吃了菠菜一樣，肌肉一直長大，不用AI的企業未來會跑不動。」林憲銘說。

緯創及電子五哥跨入AI伺服器產業，隨GB300機貴開始量產出貨，首季毛利率都出現下滑壓力，對此董事長林憲銘表示，這是一個過程，AI伺服器商業模式屬於新架構，緯創也要學習一個新的生意模式，最終希望可以取得合理的毛利率，預計半年到一年毛利率會調整，他內心當然是期望比5~6%更高。

林憲銘表示，調整毛利率的過程，中間涉及需求跟供應，需要一點時間坐下來跟客戶好好討論，但他相信緯創不會回到過去低毛利率時代，他預計約半年到一年左右後會調整達成，過去兩年緯創毛利率5~6％之間，對此他表示他當然希望更高，緯創不只是硬體供應商，更是應用使用者。

林憲銘表示，以台灣現在的科技規模跟能力，確實要做商業模式轉變，緯創自己也有算力布建跟軟體工具使用，現在北部有第一套算力機房，本來想新增設一個，但被告知電力不足，現在選定台南沙崙交大緯創樓建立一個算力中心，一方面自己用，另一方面也會藉此瞭解使用者，進而幫助客戶或伙伴強化真正價值鏈。

他表示，客戶仍以美國算力建置為主，緯創會找其他伙伴到其他區域推動算力建置，過去緯創只賣BOX，但區域伙伴未必理解硬體價值，現在緯創可以更能幫助對方推動業務。

緯創執行長林建勳表示，緯創是設備商，也是應用使用者，目前沒有計畫跨入Neo cloud算力服務供應商，林憲銘補充，算力服務商會以投資方式進行，如GMI Cloud及Lambda，藉此瞭解營運模式，另外緯創也捐贈算力給學研界，從中學會應用與管理，未來可以跟合作伙伴一起進攻其他地區主權AI建置需求，這也是提供毛利率方法。

林憲銘補充，緯創是技術服務提供者，應用越多，玩家也會更多，比方CPU、ASIC或TPU就加進來了，緯創可以會提供跨平台整合能力服務，任何需求起來都有生意做。

林憲銘表示，緯創也在思考光做硬體生意，毛利率會不會不夠彰顯，價值能否夠高，所以也會期望提供客戶後端整合能力，提高價值。

林建勳表示，緯創在AI領先位置，包括量子電腦或CPO都在布局中，不管下一個浪潮是什麼都不會錯過。