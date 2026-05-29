研華股東會／董事長劉克振：市值逾百億美金 晉身為邊緣AI落地領導者

工業電腦龍頭研華（2395）今（29）日舉行2026年股東常會，由董事長劉克振親自主持。會中除承認2025年度財務報表及完成董事全面改選外，並通過盈餘分配案，合計每股配發現金股利11.2元（包含經常現金股利9.2元及特別現金股利2元），總配發率達91.4%，展現穩健獲利成果與持續提升股東價值的承諾。

此外，研華以企業與股東利益為最大優先．啟動董事與管理層級傳承接班規劃，宣布將於今年底前正式導入CXO領導模式，由執行長（CEO）、財務長（CFO）及營運長（COO）共同組成核心領導架構，強化組織韌性與永續治理，奠定企業長青基石。

股東會中，由綜合經營管理總經理陳清熙向股東報告2025年度營運成果。研華全年合併營收達新台幣708.82億元，年增18.56%，創歷史新高；營業毛利281.98億元，毛利率39.8%；合併稅後淨利達105.92億元，年增17.6%；全年每股稅後盈餘（EPS）達12.25元，營收與獲利皆維持雙位數成長。

在股東回饋方面，研華同步推動結構性股利政策優化，將經常性現金股利配發率常態提升至70% –80%，並通過為期三年的期間限定特別現金股利方案，自資本公積每股額外加發2元現金股利。以2025年度為例，每股共計配發11.2元現金股利，充分落實與股東共享經營成果的承諾。

同時，為強化人才留任與企業長期競爭力，股東會亦通過限制員工權利新股發行案，進一步深化核心人才與公司經營績效的連結，鞏固研華長期成長動能與企業護城河優勢。

董事長劉克振表示，2025年是研華展現營運韌性並推進轉型的重要里程碑。面對全球景氣波動與產業變革，研華不僅締造營收規模歷史新高、市值逾百億美金，更確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的長期成長路徑，進一步晉身為邊緣AI落地之領導者，成為全球值得信賴的軟硬體平台供應商。

研華更以永續經營為核心，進一步提出未來5年企業願景和策略，重要關鍵轉型包括：設立 WWBO（Worldwide Business Operations）作為全球八大region的綜合戰略驅動總部，透過更具紀律的治理機制，實踐「全球資源、在地體現」的營運理念。同時，研華將啟動全球物流模式升級，以 Cross-Docking 與 AI自主營運 (Autonomous Operations) 為核心，提升供應鏈效率與韌性，以因應邊緣AI產品組合日益多元化所帶來的交期與成本管理需求。

會中完成第16屆董事全面改選，新任董事會共9席（含3席獨立董事），整體組成更加多元，並同步強化策略發展與公司治理能量。本屆新任獨立董事引進國際重量級專家：前輝達台灣區總經理邱麗孟、以及前美商韋萊韜悅企業管理顧問公司(WTW）大中華區策略長魏美蓉，兩位具國際經營管理與人才永續專業背景，帶動女性董事席次提升至兩席。此外，華碩電腦亦以法人股東身分當選一席董事，未來可望深化雙方在AI與智慧產業領域的合作綜效。