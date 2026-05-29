被問台積電員工分紅事件？聯發科蔡力行：不清楚內部狀況

聯發科（2454）今（29）舉行股東會，針對股東提問台積電員工分紅事件，副董事長暨執行長蔡力行低調回應，我們並不清楚台積電的內部狀況，因此無法評論。

蔡力行指出，聯發科對ESG的重視從營運報告中皆有說明，公司內全體同仁在HR帶領下，對ESG議題具高度認同與良好推動力度，基金會活動更有明確的目標與方法，效率極佳。

他說，公司對員工的承諾堅定不移，注重營造良好工作環境，推動社會責任，也給予員工成長與報酬機會，員工士氣高昂。

也有股東關心大型雲端服務商（CSP）未來若持續擴大TPU與ASIC投資，甚至直接與台積電合作，是否可能降低對聯發科等設計公司的依賴。對此，董事長蔡明介坦言，這個問題滿好的，也確實點出目前產業生態的變化。

蔡明介表示，雲端客戶未來希望直接與晶圓代工廠合作，是很自然的產業趨勢，但真正要將晶片從設計到量產，其實並不容易。他強調，聯發科過去二、三十年累積的SoC設計能力、供應鏈整合與量產經驗，才是公司最重要的價值。

蔡明介說明，設計公司最大的關鍵，在於能否理解客戶需求，並快速完成設計、導入量產，這背後牽涉大量技術與供應鏈整合能力，這些都是從手機與各式晶片長期累積出來的能力。