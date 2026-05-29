聯發科股東會／董座蔡明介：AI應用才剛開始 看好代理AI成長機會

IC設計大廠聯發科（2454）今（29）日召開股東會聯發科董事長蔡明介表示，昨日是公司29年週年慶，從創立到現在，隨市場變化推出有競爭力的產品，在AI世代已在邊緣和雲端皆有布局，看好未來將有相當成長機會，資料中心有很大成長機會，AI ASIC（客製化晶片）業務快速成長，今年目標ASIC業務目標20億美元，明年會有數十億美元。

蔡明介指出，公司多元化布局，今年穩健成長，雖手機市場受到記憶體價格大漲影響，但汽車業務打入新的客戶，資料中心今年開始貢獻營收，AI應用才剛開始，看好代理AI成長機會，手機、計算、穿戴、汽車、資料中心甚至衛星都有布局。

蔡明介進一步說，今年AI算力快速成長，供應鏈升級與結構性改變，因產能有限，零組件大漲且交期延長，產業鏈漲價是長期調整，也會調整價格轉嫁成本，AI是發展初期，資料中心成長機會大，和台積電（2330）密切合作先進技術，未來重要技術皆會持續投資。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行指則說，去年對全球半導體是充滿機會與挑戰的一年。AI資料中心需求高速成長，各類AI應用的發展持續推動產業創新，並加速各類終端產品導入AI技術，大幅推升高效能運算及高速連網的結構性需求。

蔡力行點出，全球供應鏈在調配有限產能的同時，也要因應國際貿易政策變動的不確定性。另外，在無所不在的AI趨勢下，聯發科在邊緣及雲端運算都處於非常好的位置，並與全球客戶緊密合作。