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事欣科股東會／營運展望樂觀 注資500萬美元卡位美國太空商機
工業電腦大廠事欣科（4916）29日召開股東常會，經營團隊於釋出正向營運展望。面對全球供應鏈重組及產業數位轉型浪潮，公司明確指出，今年營運目標將聚焦於穩健增長，致力於實現「月月成長、季季攀升」的營運軌跡，以實質獲利回饋股東。
為強化美國在地產能，深化航太與太空產業布局，以因應全球航太與太空產業供應鏈的高速成長，事欣科宣布將執行策略性資本支出，規劃增資500萬美元至美國子公司，經營團隊強調，本次增資的主要戰略目標在於「產線自動化升級」。
隨著美國太空工業對高階製造的需求日益殷切，透過擴大當地自動化生產能量，事欣科不僅能大幅提升生產效率與精密度，更能精準貼近美國當地一線客戶需求。此舉將有效鞏固事欣科在國際航太供應鏈中的核心地位，並預計在未來發揮顯著的垂直整合綜效。
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