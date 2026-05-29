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廣達股東會／林百里：AI需求十分強勁 成長動能可見度達2030年

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
廣達股東會現場，董事長林百里（第一排右3）親自坐鎮　圖／記者秦鈺翔　攝
廣達股東會現場，董事長林百里（第一排右3）親自坐鎮　圖／記者秦鈺翔　攝

AI伺服器大廠廣達今（29）日舉辦股東會，董事長林百里表示AI需求十分強勁，會後副董事長梁次震受訪也指出，AI成長動能強勁，直到2030年前都將維持成長趨勢，客戶訂單規模也逐漸擴大，產能擴充仍是關鍵。梁次震表示，擴產瓶頸仍是電力，沒有提前兩、三年預定根本無法取得。

林百里表示，今年AI需求非常強勁，因此廣達仍持續擴廠當中，美國、墨西哥、泰國等都在擴，但擴產不代表營收，要做出產品、賺到錢才算數，團隊會盡力而為，讓公司持續成長。

梁次震指出，隨著推論需求逐步增加以及Agentic AI越發成熟，將帶動通用伺服器需求跟著上升，供應將變得更加緊俏。而推論能力上升又會帶動更多應用被開發並導入市場，帶動下一輪的推論能力需求提升，未來幾年將會呈現輪動性成長，各領風騷。

針對毛利率的部分，梁次震表示，公司持續跟客戶溝通，交易模式會慢慢從buy and sell 轉向Consignment，目前以ASIC專案為主，公司將持續努力推動毛利率提升。

對於今年談論十分熱絡的AI眼鏡，梁次震表示廣達已投入這個領域許多年了，為了將其做的更加輕薄短小，廣達以及各家大廠都仍在努力研發改進，技術能力正不斷提升。

廣達 林百里 泰國 股東會 AI

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