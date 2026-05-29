可成奪輝達新門票 宣布加入NVIDIA MGX生態系

金屬機殼廠可成（2474）29日宣布加入NVIDIA MGX Ecosystem，全面迎向AI Factory（AI工廠）時代，這也是繼27日股東會上董事長洪水樹透露已順利切入AI伺服器供應鏈後，可成在AI布局上的最新具體進展。

可成指出，隨著AI基礎設施朝向更高功率密度、液冷架構與rack-scale（機架規模）部署發展，如何將先進系統設計轉化為可靠、易維修且具備量產性的產品，已成為供應鏈競逐的關鍵。

可成進一步說明，憑藉其多年精密製造經驗與結構設計專業，透過高可靠度表面處理技術，協助打造高密度AI伺服器與rack-scale系統所需的機構基礎，支持下一代AI基礎設施發展。

針對產品技術布局，可成表示，公司的貢獻不僅限於結構零組件，更透過有助於支援cableless（無電纜）液冷架構的精密整合機構，協助客戶提升複雜AI基礎設施環境中的系統可維修性、結構強固性與部署效率。這類機構零件雖然體積不大，卻是協助AI平台從創新設計邁向可量產系統的重要關鍵。

此外，考量到長期基礎設施的可靠度，可成強調，旗下高可靠度表面處理技術，有助於在反覆操作、維修與長產品生命週期的使用環境下，維持產品耐用性、品質一致性與高階外觀表現。

隨著AI Factory持續演進，可成表示，將攜手產業夥伴，透過精密製造與機構創新，持續擴展AI基礎設施市場。