台灣大股東會／配4.8元現金股利 蔡明忠：要變成聰明敏捷的大象

台灣大哥大（3045）今日舉行股東會，董事長蔡明忠宣布，每股配發4.8元現金股利，創2019年以來新高，現金殖利率約4.3%，為同業之冠，台灣大持續以「Telco+Tech」戰略引領轉型，成為AI科技電信公司，在三大引擎協同驅動下，推升未來營運成長。

面對股東提問對於電信笨水管的議題，蔡明忠表示，我們當然不希望被人家叫笨，目前台灣大頗具規模，但也還不到真正大象的規模，在整體公司規模上，會持續努力成為大象級的企業，更要變成一個聰明敏捷的大象。

蔡明忠表示，AI正在加速電信產業價值競爭，從基礎設施與連結服務提供者，走向支撐AI應用、企業升級與社會韌性的關鍵創造者；台灣大持續以Telco+Tech戰略引領轉型，在三大引擎協同驅動下，2025年EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）創歷史新高、營業利益及稅後淨利分別寫下14年及9年新高，每股純益4.77元，為近七年年最佳，展現布局成果已逐步轉化為營運績效與股東回報。

隨著AI時代加速重塑產業格局，台灣大持續以Telco、Telco+、Telco+Tech三大引擎為核心，串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域市場覆蓋與協同效應，迎接下一波由企業升級帶動的成長動能，迎向下一個黃金十年；內部更啟動「超人計劃」，全面導入AI與RPA至日常作業場景，讓AI成為推動營運效率與決策優化的基礎能力。