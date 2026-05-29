快訊

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

彰化7歲童站上機車「突暴衝」阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

有自我認知的大象！知名亞洲象「Happy」已在美國安樂死

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大股東會／配4.8元現金股利 蔡明忠：要變成聰明敏捷的大象

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大今日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大要變成一個聰明敏捷的大象。台灣大/提供
台灣大哥大今日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大要變成一個聰明敏捷的大象。台灣大/提供

台灣大哥大（3045）今日舉行股東會，董事長蔡明忠宣布，每股配發4.8元現金股利，創2019年以來新高，現金殖利率約4.3%，為同業之冠，台灣大持續以「Telco+Tech」戰略引領轉型，成為AI科技電信公司，在三大引擎協同驅動下，推升未來營運成長。

面對股東提問對於電信笨水管的議題，蔡明忠表示，我們當然不希望被人家叫笨，目前台灣大頗具規模，但也還不到真正大象的規模，在整體公司規模上，會持續努力成為大象級的企業，更要變成一個聰明敏捷的大象。

蔡明忠表示，AI正在加速電信產業價值競爭，從基礎設施與連結服務提供者，走向支撐AI應用、企業升級與社會韌性的關鍵創造者；台灣大持續以Telco+Tech戰略引領轉型，在三大引擎協同驅動下，2025年EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）創歷史新高、營業利益及稅後淨利分別寫下14年及9年新高，每股純益4.77元，為近七年年最佳，展現布局成果已逐步轉化為營運績效與股東回報。

隨著AI時代加速重塑產業格局，台灣大持續以Telco、Telco+、Telco+Tech三大引擎為核心，串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域市場覆蓋與協同效應，迎接下一波由企業升級帶動的成長動能，迎向下一個黃金十年；內部更啟動「超人計劃」，全面導入AI與RPA至日常作業場景，讓AI成為推動營運效率與決策優化的基礎能力。

蔡明忠 台灣大哥大 股東會

延伸閱讀

神準股東會／通過每股配3元現金股利 三大轉型策略將發酵

精誠股東會／決議配發每股6元現金 深化AI與全球布局、造第三成長曲線

鴻海股東會／劉揚偉：朝向賺兩個股本目標邁進

上緯股東會／通過配發6元股息 補選獨董王鴻嬪

相關新聞

廣達股東會／林百里：AI需求十分強勁 成長動能可見度達2030年

AI伺服器大廠廣達今（29）日舉辦股東會，董事長林百里表示AI需求十分強勁，會後副董事長梁次震受訪也指出，AI成長動能強勁，直到2030年前都將維持成長趨勢，客戶訂單規模也逐漸擴大，產能擴充仍是關鍵。梁次震表示，擴產瓶頸仍是電力，沒有提前兩、三年預定根本無法取得。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

臻鼎股東會／董座沈慶芳：目標未來五年營收成長優於產業平均

全球 PCB 大廠臻鼎（4958）今（29）日召開 2026 年股東常會。臻鼎董事長沈慶芳於會中表示，人工智慧（AI）快速發展，正為電子產業帶來結構性變革，也為PCB 產業創造千載難逢的成長契機。

研華股東會／董事長劉克振：市值逾百億美金 晉身為邊緣AI落地領導者

工業電腦龍頭研華（2395）今（29）日舉行2026年股東常會，由董事長劉克振親自主持。會中除承認2025年度財務報表及完成董事全面改選外，並通過盈餘分配案，合計每股配發現金股利11.2元（包含經常現金股利9.2元及特別現金股利2元），總配發率達91.4%，展現穩健獲利成果與持續提升股東價值的承諾。

被問台積電員工分紅事件？聯發科蔡力行：不清楚內部狀況

聯發科（2454）今（29）舉行股東會，針對股東提問台積電員工分紅事件，副董事長暨執行長蔡力行低調回應，我們並不清楚台積電的內部狀況，因此無法評論。

聯發科股東會／董座蔡明介：AI應用才剛開始 看好代理AI成長機會

IC設計大廠聯發科（2454）今（29）日召開股東會聯發科董事長蔡明介表示，昨日是公司29年週年慶，從創立到現在，隨市場變化推出有競爭力的產品，在AI世代已在邊緣和雲端皆有布局，看好未來將有相當成長機會，資料中心有很大成長機會，AI ASIC（客製化晶片）業務快速成長，今年目標ASIC業務目標20億美元，明年會有數十億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。