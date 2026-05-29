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華碩股東會／施崇棠：蘋果將成本逼到極致「華碩不輕易讓出市場」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩29日舉行股東會，圖為董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩29日舉行股東會，圖為董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

品牌大廠華碩（2357）29日舉行股東會，面對蘋果MacBook Neo銷售火爆，威脅PC品牌廠平價筆電市場，對此，華碩董事長施崇棠表示，大家不要以為蘋果做到那麼好的設計思維、規格，產品成本就會很高，其實他也是把成本逼到極致，這裡面有許多可以學習的地方，而華碩視這個挑戰為機會，不會輕易讓出市場。

華碩2025年集團營收7,389億元，稅後純益446億元，每股純益達59.99元；股東會通過配發現金股利42元。

針對蘋果平價筆電MacBook Neo威脅，施崇棠表示，其實華碩從當初設計ZenBook系列，就有對標蘋果競爭，華碩一直是走「難行門」，挑戰最厲害的東西，所以華碩一直有在面對挑戰。

施崇棠分析，大家不要以為蘋果做到那麼好的設計思維、規格，產品成本就會很高，其實他也是把成本逼到極致，所以這裡面有很多手法，有可以學習的地方，華碩視這個挑戰為機會。而這個產品價位帶是很大的市場，不會輕易讓出去，請大家拭目以待。

此外，由於消費者及通路商預期PC將持續漲價，進而提前購機，帶動PC品牌廠今年上半年銷售表現亮眼，但也讓業界擔心，在上半年提前拉貨後，下半年將盛極而衰，出貨量走弱。

對此，施崇棠回應，公司一直有在緊盯最前線需求變化，目前華碩在PC市場表現相當不錯，不僅與供應商及策略夥伴維持很好的關係，也一直重視設計思維，發揮品牌力與創新力。

施崇棠舉例，比如外界認為商用PC產品創新不多，我們自己也開玩笑說「這個好像被DHL（指 Dell、HP、Lenovo）霸凌很久。」但華碩最近在相關產品做了許多創新，讓用戶產生「震撼式」效果，讓用戶真的感受到有幫助。所以只有增加你的相對競爭力，才是唯一的王道。

華碩 施崇棠 蘋果 股東會

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