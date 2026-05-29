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欣興股東會／董事長簡山傑：前董座產業地位無庸置疑助公司成龍頭

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董事長簡山傑（左）首度主持股東大會，會後他接受媒體訪問提及，過去曾董（曾子章）在產業地位無庸置疑，而他接任後希望協助公司進一步專注資源在載板PCB投資先進技術等領域。記者尹慧中攝影
欣興董事長簡山傑（左）首度主持股東大會，會後他接受媒體訪問提及，過去曾董（曾子章）在產業地位無庸置疑，而他接任後希望協助公司進一步專注資源在載板PCB投資先進技術等領域。記者尹慧中攝影

欣興（3037）29日召開股東大會，欣興董事長簡山傑首度主持股東大會，會後他接受媒體訪問提及，過去曾董（曾子章）在產業地位無庸置疑，把欣興PCB做到第一載板也是，功不可沒。而他接任後希望將公司資源專注在載板、PCB新技術投資。

欣興是在2月召開董事會並在2月24日拍板董座人事案後續，前董座暨集團策略長曾子章退休，由大股東聯電前總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長，並兼任ESG委員會以及永續營運暨提名委員會委員。當時公司已有說明，不過外界仍有議論。

會有外界關注接棒以來的想法，他特別提到，過去曾董在產業地位無庸置疑，把欣興PCB做到第一載板也是，功不可沒。他也幽默自謙，目前他過來幫忙三個月還是「新手」，不過目前策略上希望讓公司資源更專注在如載板、PCB。

他也說，產業也有些歷史包袱，需要隨著新技術開發把資源集中在專注的地方，會持續動態調整把一些不重要的地方精實或是對外轉進，後續規畫持續調整，進而能專注在自身事業、客人還有照顧員工上。

欣興 股東會 PCB

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