鴻海股東會／劉揚偉：為支撐全球擴張 今年資本支出增加三成以上

鴻海（2317）29日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，為因應政經與關稅等環境改變，該公司致力於打造具彈性與韌性的全球供應鏈。自1985年進入美國、1988年進入中國大陸發展以來，全球園區數量已從2022年的137個增加到今年的 241個，五年內成長超過七成。

廣泛的全球基地讓該公司能靈活排程產能並在地製造，以最快速度將產品穩定交付給客戶，這是近年來迅速掌握商機的重要原因。

針對全球區域戰略與資本支出規劃，他說，鴻海規劃了明確的發展重點與布局，美洲：加強AI處理器及AI資料中心相關零組件。亞洲：擴大電動車、儲能以及AI資料中心生態系的布局。歐洲：布局太空、半導體與AI資料中心。非洲：考慮投入AI資料中心的發展。為支撐全球擴張與智慧化發展，今年的資本支出將從去年的1,700億元，增加三成以上。