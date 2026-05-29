達發股東會／通過每股配息7.5元 10G-PON 量產、800G DSP 進入流片

聯發科旗下晶片廠達發（6526）29日召開股東會，會中通過2025年度盈餘分配案，並承認營業報告書、財務報表等所有議案。達發董事會先前決議，2025年度盈餘分派現金股利總額12.56億元，每股配發現金股利7.5元。

達發董事長謝清江於致股東報告指出，達發2025年透過客戶拓展及產品組合優化，全年營收達209.26億元，較前一年191.22億元成長9.4%；稅後淨利28.25億元，年增8.2%；每股盈餘17.32元，年增7.6%，整體獲利維持穩健成長。

謝清江表示，達發深耕有線網通基礎建設與無線邊緣AI兩大領域，持續投入高價值晶片解決方案，並建立更多元的全球客戶組合。在有線網通基礎建設方面，達發10G-PON光纖寬頻晶片已獲多個全球一、二線營運商設計採用，並於2025年進入量產；公司也於法國展會展示將AI應用導入光纖閘道器的技術進展。

乙太網產品方面，達發表示，集團資源整合綜效日益顯著，公司聚焦1GbE、2.5GbE乙太網晶片開發與生產，並結合集團乙太網路供電（PoE）技術與產品，提升市場競爭力；此外，與Aeonsemi合作的10GbE乙太網晶片也已開始出貨。

光通訊產品方面，達發已供應單通道50G傳輸速率、支援最高400G的PAM4 DSP晶片，服務全球多家雲端服務供應商；單通道100G傳輸速率、支援最高800G的PAM4 DSP晶片，也已於2025年第4季正式進入流片階段，持續布局更高速傳輸技術。

無線邊緣AI方面，達發在藍牙音訊領域維持領先地位，技術發展緊隨藍牙SIG 6.0規格演進，聚焦高傳輸穩定性、低延遲與低功耗，應用從電競耳機、商務耳機延伸至助輔聽等新興終端應用。衛星定位方面，達發結合感測器與高精度慣性導航融合演算法，提高定位精準度，除穿戴裝置領域持續與全球品牌客戶合作，也拓展低軌衛星、車隊管理、工業應用與車用市場。

展望未來，謝清江表示，達發將持續聚焦產品組合優化與技術升級，提供更具競爭力的產品，成為客戶可靠且可信賴的夥伴，並落實供應鏈管理、兼顧永續發展與深化公司治理，維持穩健成長，為股東創造價值。