南亞股東會／董座吳嘉昭：電子相關產業加持 第2季獲利仍可大幅增加

南亞（1303）29日召開股東常會，董事長吳嘉昭表示，2025年在AI浪潮帶動下，相關供應鏈需求急遽擴張，公司在電子材料產品、南電公司、南亞科的利益皆顯著提升貢獻下，整體獲利成長。今年在電子相關產業全力發展的加持下， 第1季獲利一舉超越前三年的總和，第2季應可大幅增加，預期今年將是相當亮麗的一年。

吳嘉昭表示，2025年在AI浪潮帶動下，相關供應鏈需求急遽擴張，南亞公司在電子材料產品、南電公司、南亞科技公司利益皆顯著提升的貢獻下，整體獲利成長。為因應來自外部營運環境的挑戰，南亞也不斷的尋找機會，各事業部門落實執行既定的「四大轉型，三大發展方向」經營策略方針，並以「創新發展」為戰略主軸，提升營運績效。

針對2025年各產品的經營情況，吳嘉昭說明，在塑膠加工產品方面，陸續跨入醫療、電子用 材料、新能源車等應用領域，並運用深厚加工技術，開發出晶圓保護膜、光電用電子隔離片等高階產品，經營相當穩定。

在化工產品方面，本公司持續進行產線資產活化，轉向高階電子級化學品、氣體及生技醫療等成長型 產業發展，且加強拓展大陸地區以外市場，透過轉型與加強高階電子製程用材料的布局來應對挑戰，改善營收及獲利。

在聚酯產品方面，致力於全聚酯回收，且自主研發織物智慧分類技術，推出聚酯再生品牌「SAYA 餘創」。近年來更積極開發及拓展差別化產品，並與日本同業合作，擴大纖維產品應用領域，佈局高附加價值的 產品市場，營收成長。

在電子材料方面， AI 技術不斷進化，相關企業持續進行軟硬體投資，營造出電子材料產品有利的 經營環境，本公司全力開發高階及特殊產品，驅動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞電路板的ABF載板、BT載板，與轉投資的南亞科技公司營運 利益皆向上攀升。

展望2026年，吳嘉昭強調，南亞營運環境仍遭遇來自市場因素、地緣政治、技術革新等多重壓力，公司將持續「多元佈局」及加強「創新發展」，深化轉型佈局。目前已透過自主研發或與外部合作，共有42件 轉型案進行中，將陸續投資124億元，預估可創造 年產值426億元。今明兩年將深耕各項領域 佈局：

首先，發展醫療材料新事業：計劃投入21項產品開發， 初期將以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜等四項為核心，建立南亞醫材品牌，再擴充其他項目。前述四項產品已取得台灣相關許可，可創造年產值約27億元。

其次，投入半導體用材料：計劃投入多項產品開發，包括半導體製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級CO2、氟系塑膠管材等，約可創造年產值達50億元。

第三，打造全面電力解決方案的新事業：鑑於大型資料 中心設立後的電力需求，完備的電網系統至為關鍵，南亞除既有配電產品外，與國內外公司合作，爭取電網商機，由「單一設備供應商」轉型為「電力 系統解決方案提供者」。

吳嘉昭指出，「產業轉型」是長期且艱辛的必經路程，需待 時間發酵，短期內積極進行「產品轉型」，提高差別化產品組合，並以靈活、多元商業模式與同業合作。 針對重點產品，鎖定標竿企業，訂定追趕、趕上、超越的指標。同時，藉由完整上下游垂直整合優勢，把握中高階電子材料市場需求的商機，厚實成長動能，今年第1季已收到立竿見影之效，業績明顯成長。

在永續發展方面，南亞持續研發環境友善的 高值化綠色產品，開發節水節能製程，進行跨廠 資源與能源整合，減少資源耗用，並異業結盟 建立回收系統，實現減量化，降低碳足跡，減少環境影響，展現對永續經營的承諾。

在新擴建與投資方面，2026年預計將有多項投資案陸續完工投產，包含台灣樹林廠區的離型膜、林口廠區的PET改質粒、新港廠區太陽能系統建置及美國德州廠區的軟質膠布等，上列各項完工後，約可創造年產值約63億元。

往後數年，南亞仍將繼續投入約148億元，擴建台灣嘉義廠區的氟系塑膠管材、管件、麥寮廠區電子級液態CO2、及大陸惠州銅箔、昆山環氧樹脂等案，可創造年產值約135億元。未來除產線改造外，亦將因應產業發展趨勢與國際經貿情勢及供應鏈變化，再適時、適地投入新事業及高值化產品的發展，帶動業績持續成長。今年在電子相關產業全力發展的加持下， 第1季的獲利一舉超越前三年的總和，第2季應可大幅增加，預期今年將是相當亮麗的一年。