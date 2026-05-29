快訊

世足賽／阿根廷26人名單有梅西！續任隊長生涯6度征戰拚衛冕

輔大醫學院女廁驚見可疑偵測器！學生會：追查到底絕不姑息

綠「以賴為尊」正國會被迫沉潛 新北、基隆世代大洗牌

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興股東會／董座簡山傑：AI 帶動 PCB 高階載板和 AI 系統板發展

經濟日報／ 記者尹慧中/桃園即時報導
欣興董事長簡山傑（左）、發言人財務資深副總鍾明峰。記者尹慧中攝影
欣興董事長簡山傑（左）、發言人財務資深副總鍾明峰。記者尹慧中攝影

欣興（3037）29日召開股東大會，欣興董事長簡山傑首度主持股東大會，他在開場提到，AI需求將續強勁並將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展。公司並建立國際化經營團隊持續推動ESG，替客戶創造最大價值、妥善照顧員工善盡企業社會責任。

他提到，欣興去年度受益於AI及HPC相關產品發展、新技術與新產品推陳出新，全球PCB產值約為美金849億元，相較113年成長約15%。114年公司全年營收、稅後淨利較113年明顯上升，合併營收為新台幣1,312.41億元，合併稅後淨利為新台幣75.50億元，相較於113年1,153.73億元與55.56億元，增加14%與36%。

展望今年，他說，美國經濟與貿易政策走向，仍將主導整體產業發展方向，全球經濟面臨之不確定性仍存在，原物料持續緊俏，但AI需求將續強勁，未來在AI、5G、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下，仍將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展。

公司秉持與客戶的長期策略合作，持續致力滿足客戶需求、強化多元供應鏈協作、提升風險敏感度、開發藍海產品並優化產品組合、善用數位化、精實智動化與數位智慧管理、建立國際化經營團隊與人才優化，並大力推動ESG、災害預防及節能減碳。

他也強調，一貫秉持誠信經營及恪守法規之理念，以服務為導向，替客戶創造最大價值；妥善照顧員工、力行公益，並與環境共生共榮，善盡企業社會責任，以達永續發展之長遠績效。自105年起獲頒台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續報告獎：電子資訊製造業-金獎」或「台灣企業永續報告獎：電子資訊製造業-白金獎」。

由衷感謝所有股東、客戶及協力廠商對於欣興的鼎力支持與高度認同，公司經營管理團隊及全體同仁必定全力以赴，戮力服務客戶，提升集團營運成果與獲利能力，謀求最大福祉以回饋員工、股東、社會及所有利害關係人，穩健永續經營。

欣興 營收 董事長 股東會 PCB

延伸閱讀

華通、台郡衝刺AI商機

華通股東會／董座江培琨：擴大衛星通訊太空板領先優勢

PCB族群 唱旺 AI 商機

裕融股東會／董座嚴陳莉蓮：消金業務穩紮穩打 強化風控、法遵

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

達發股東會／通過每股配息7.5元 10G-PON 量產、800G DSP 進入流片

聯發科旗下晶片廠達發（6526）29日召開股東會，會中通過2025年度盈餘分配案，並承認營業報告書、財務報表等所有議案。達發董事會先前決議，2025年度盈餘分派現金股利總額12.56億元，每股配發現金股利7.5元。

南亞股東會／董座吳嘉昭：電子相關產業加持 第2季獲利仍可大幅增加

南亞（1303）29日召開股東常會，董事長吳嘉昭表示，2025年在AI浪潮帶動下，相關供應鏈需求急遽擴張，公司在電子材料產品、南電公司、南亞科的利益皆顯著提升貢獻下，整體獲利成長。今年在電子相關產業全力發展的加持下， 第1季獲利一舉超越前三年的總和，第2季應可大幅增加，預期今年將是相當亮麗的一年。

欣興股東會／董座簡山傑：AI 帶動 PCB 高階載板和 AI 系統板發展

欣興（3037）29日召開股東大會，欣興董事長簡山傑首度主持股東大會，他在開場提到，AI需求將續強勁並將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展。公司並建立國際化經營團隊持續推動ESG，替客戶創造最大價值、妥善照顧員工善盡企業社會責任。

聯發科參展 秀技術肌肉

聯發科（2454）昨（28）日宣布參加6月2日登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），將以「AI Without Limits」為主題，秀出WiFi 8、6G與先進光通訊等多元運算與前瞻技術布局，以及從邊緣到雲端的次世代技術與解決方案。

佳世達揪伴衝散熱

佳世達（2352）集團衝刺AI散熱布局，攜手均熱片大廠健策，共同開發針對下一代AI伺服器的雙相微通道蓋板（Two-Phase Micro Channel Lid, 2P MCL）散熱方案，引領AI運算散熱革命新標準，大搶邊緣AI運算進入「5000W+極致冷卻時代」商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。