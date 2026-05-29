欣興股東會／董座簡山傑：AI 帶動 PCB 高階載板和 AI 系統板發展

欣興（3037）29日召開股東大會，欣興董事長簡山傑首度主持股東大會，他在開場提到，AI需求將續強勁並將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展。公司並建立國際化經營團隊持續推動ESG，替客戶創造最大價值、妥善照顧員工善盡企業社會責任。

他提到，欣興去年度受益於AI及HPC相關產品發展、新技術與新產品推陳出新，全球PCB產值約為美金849億元，相較113年成長約15%。114年公司全年營收、稅後淨利較113年明顯上升，合併營收為新台幣1,312.41億元，合併稅後淨利為新台幣75.50億元，相較於113年1,153.73億元與55.56億元，增加14%與36%。

展望今年，他說，美國經濟與貿易政策走向，仍將主導整體產業發展方向，全球經濟面臨之不確定性仍存在，原物料持續緊俏，但AI需求將續強勁，未來在AI、5G、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下，仍將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展。

公司秉持與客戶的長期策略合作，持續致力滿足客戶需求、強化多元供應鏈協作、提升風險敏感度、開發藍海產品並優化產品組合、善用數位化、精實智動化與數位智慧管理、建立國際化經營團隊與人才優化，並大力推動ESG、災害預防及節能減碳。

他也強調，一貫秉持誠信經營及恪守法規之理念，以服務為導向，替客戶創造最大價值；妥善照顧員工、力行公益，並與環境共生共榮，善盡企業社會責任，以達永續發展之長遠績效。自105年起獲頒台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續報告獎：電子資訊製造業-金獎」或「台灣企業永續報告獎：電子資訊製造業-白金獎」。

由衷感謝所有股東、客戶及協力廠商對於欣興的鼎力支持與高度認同，公司經營管理團隊及全體同仁必定全力以赴，戮力服務客戶，提升集團營運成果與獲利能力，謀求最大福祉以回饋員工、股東、社會及所有利害關係人，穩健永續經營。