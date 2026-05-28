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華通、台郡衝刺AI商機

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

HDI大廠華通（2313）董事長江培琨昨（28）日表示， 公司擴大衛星通訊與太空板領先優勢，積極爭取AI伺服器、高階Switch等AI基礎建設需求，增加類載板產能爭取更多光通訊訂單，期許明後年營收及利潤大幅成長。台郡董座鄭明智則強調，公司穩健推進轉型，切入AI布局等，今年下半年將看到成效。

兩家公司昨天召開股東會，並釋出最新營運展望。江培琨表示， AI基礎建設驅動PCB產業鏈發生質變，高階PCB的製造工藝難度與信賴度要求都大幅提升，隨著集團整體實力進步，毛利也會隨之往上。華通昨天會中全面改選董事，並通過每股配發現金股利 2.8 元。

江培琨說，HDI製程是華通的強項，過去主要生產中高階消費性產品，產值、品質、技術能力都是全球HDI名列前茅的供應商，在最高階類載板製程也保持在前段班。隨著AI伺服器集群互聯升級，對於資料傳輸速度、頻寬的要求更高，推動資料中心使用的光收發模組從400G快速且大量地升級到800G甚至1.6T規格。

因為高階光模組對訊號品質要求嚴苛，800G以上光模塊使用的PCB，已經全面推進到類載板板，今年下半年當800G大舉轉換之際，會有類載板供給吃緊的問題，華通會善用全球化產能布局以及公司在類載板製造經驗與產能的領先，快速做大規模，成為供應鏈的領先群。

華通深耕衛星產業10年，幾乎囊括所有領導廠商的新產品開發項目，衛星板的產出已是世界第一，低軌衛星產業已由技術探索步入商業化階段，衛星寬頻的終端用戶數已超過千萬，很快會有更多的業者開發出衛星直連手機產品，科技巨頭更紛紛切入太空算力、軌道資料中心等新領域，未來對於太空PCB的需求，更是不可限量。

鄭明智則表示，全球總體經濟與地緣政治因素仍具不確定性，公司持續以「技術升級、產品高值化、營運效率提升」為營運主軸，穩健推進轉型布局，將於今年下半年看到轉型成效。

台郡總經理 David Cheng 在營業報告中表示， 雖然過去一年在財務與營運上面臨挑戰，但隨著與市場及客戶持續深化合作，公司對未來發展仍具信心。公司正積極推動「T 型化」經營策略，從單一產品線邁向多元化布局，逐步切入基礎建設、智慧移動、資料中心及 AI Device等應用領域。公司亦積極投入 AI 人機介面等長期技術開發，並同步強化光學與電子技術整合能力，以因應高速傳輸及新世代應用需求。

華通 台郡 光通訊

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