聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科參展 秀技術肌肉
聯發科（2454）昨（28）日宣布參加6月2日登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），將以「AI Without Limits」為主題，秀出WiFi 8、6G與先進光通訊等多元運算與前瞻技術布局，以及從邊緣到雲端的次世代技術與解決方案。
聯發科總經理陳冠州表示，在代理式AI趨勢下，聯發科從邊緣端至雲端都擁有絕佳優勢，不僅為各類邊緣裝置提供極致算力，更布局雲端資料中心技術、持續推進無縫串聯邊緣與雲端的通訊技術。
因應產業朝導入矽光子以提升頻寬密度的發展方向，聯發科將展出400Gbps／fiber頻寬速率的共同封裝光學（CPO）技術，以及可應用於資料中心互連主動式光纜（AOC）的MicroLED光學技術應用，可單晶整合至與現有資料中心設備相容的CMOS收發器中，擁有銅線的可靠度並且降低50%功耗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。