聯發科參展 秀技術肌肉

聯發科（2454）昨（28）日宣布參加6月2日登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），將以「AI Without Limits」為主題，秀出WiFi 8、6G與先進光通訊等多元運算與前瞻技術布局，以及從邊緣到雲端的次世代技術與解決方案。

聯發科總經理陳冠州表示，在代理式AI趨勢下，聯發科從邊緣端至雲端都擁有絕佳優勢，不僅為各類邊緣裝置提供極致算力，更布局雲端資料中心技術、持續推進無縫串聯邊緣與雲端的通訊技術。

因應產業朝導入矽光子以提升頻寬密度的發展方向，聯發科將展出400Gbps／fiber頻寬速率的共同封裝光學（CPO）技術，以及可應用於資料中心互連主動式光纜（AOC）的MicroLED光學技術應用，可單晶整合至與現有資料中心設備相容的CMOS收發器中，擁有銅線的可靠度並且降低50%功耗。