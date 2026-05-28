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神達客製化服務效率高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

神達（3706）昨（28）日舉辦法說會，公司表示，即便今年面臨各種不同挑戰，整體來說仍是非常正向的一年。神達目前已成為全方位機櫃系統解決方案供應商，能夠提供各種不同的機櫃產品，滿足客戶需求，並做出差異化服務，看好本季與全年營收持續成長，下半年優於上半年。

神達表示，旗下硬體產品涵蓋運算機櫃（compute rack）、網通機櫃（network rack）、存儲伺服器（storage server）等，並提供客製化服務，同時將業務從硬體延伸至完整生態系解決方案，供應客戶整合硬體、系統、應用的完整解決方案，成為與對手的差異化服務。

神達指出，考量客戶客製化需求高，該公司在產品開發時便採取模組化設計，能縮短設計周期，迅速回應客戶的新需求。

針對散熱技術發展趨勢，神達指出，目前以新舊資料中心做為區分，新建的資料中心能提前設計，傾向於液對液散熱解決方案。

神達 營收 網通

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