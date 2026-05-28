神達客製化服務效率高

神達昨（28）日舉辦法說會，公司表示，即便今年面臨各種不同挑戰，整體來說仍是非常正向的一年。神達目前已成為全方位機櫃系統解決方案供應商，能夠提供各種不同的機櫃產品，滿足客戶需求，並做出差異化服務，看好本季與全年營收持續成長，下半年優於上半年。

2026-05-28 23:39