聽新聞
0:00 / 0:00

中華資安重返成長軌道

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

中華資安國際（7765）昨（28）日舉行股東會，總經理洪進福表示，今年營運回歸成長軌道，樂觀看待全年表現。為提升銷售及獲利表現，公司持續研發自有產品，自有產品營收占比目標提升至5%，將對毛利率有正向幫助。

中華資安中華電信集團轉投資小金雞，持股過半。去年掛牌上市後，股價下挫，小股東昨日關心股價與流動性偏低問題，積極爭取加發股票股利。洪進福表示，確實有計畫在董事會提出增資或是加發股票股利，加發股票股利涉及資本額增加，可能稀釋獲利及大股東持股比率，但他樂觀指出，公司技術力強，過去幾年有擴增股本，但獲利成長幅度仍大於股本增加比率，有信心即使發股票股利，獲利仍然能讓股東放心。中華資安昨日股東會通過股利案，每股發放9.6663元現金股利。

中華資安 資安 中華電信

延伸閱讀

中華資安股東會／今年回歸成長軌道 樂觀看待表現

中華資安股東會／去年營收獲利齊創高 積極提高自有產品比重

台灣虎航股東會／首季三率冠同業、努力為股東創造長期投資價值

蔡明忠：富邦媒拚重返千金股 將加強本業、規劃併購

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

聯發科參展 秀技術肌肉

聯發科（2454）昨（28）日宣布參加6月2日登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），將以「AI Without Limits」為主題，秀出WiFi 8、6G與先進光通訊等多元運算與前瞻技術布局，以及從邊緣到雲端的次世代技術與解決方案。

佳世達揪伴衝散熱

佳世達（2352）集團衝刺AI散熱布局，攜手均熱片大廠健策，共同開發針對下一代AI伺服器的雙相微通道蓋板（Two-Phase Micro Channel Lid, 2P MCL）散熱方案，引領AI運算散熱革命新標準，大搶邊緣AI運算進入「5000W+極致冷卻時代」商機。

台勝科2026年下半年擬漲價

台塑集團轉投資半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（28）日召開法說會，公司表示，在供需緊張與成本壓力雙重因素帶動下，正與客戶積極溝通價格調整機制，應可為下半年價格調漲提供明確契機，後續將視時機適度反映價格。至於整體營運表現方面，下半年可望優於上半年。

神達客製化服務效率高

神達昨（28）日舉辦法說會，公司表示，即便今年面臨各種不同挑戰，整體來說仍是非常正向的一年。神達目前已成為全方位機櫃系統解決方案供應商，能夠提供各種不同的機櫃產品，滿足客戶需求，並做出差異化服務，看好本季與全年營收持續成長，下半年優於上半年。

中華資安重返成長軌道

中華資安國際（7765）昨（28）日舉行股東會，總經理洪進福表示，今年營運回歸成長軌道，樂觀看待全年表現。為提升銷售及獲利表現，公司持續研發自有產品，自有產品營收占比目標提升至5%，將對毛利率有正向幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。