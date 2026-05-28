中華資安重返成長軌道

中華資安國際（7765）昨（28）日舉行股東會，總經理洪進福表示，今年營運回歸成長軌道，樂觀看待全年表現。為提升銷售及獲利表現，公司持續研發自有產品，自有產品營收占比目標提升至5%，將對毛利率有正向幫助。

中華資安是中華電信集團轉投資小金雞，持股過半。去年掛牌上市後，股價下挫，小股東昨日關心股價與流動性偏低問題，積極爭取加發股票股利。洪進福表示，確實有計畫在董事會提出增資或是加發股票股利，加發股票股利涉及資本額增加，可能稀釋獲利及大股東持股比率，但他樂觀指出，公司技術力強，過去幾年有擴增股本，但獲利成長幅度仍大於股本增加比率，有信心即使發股票股利，獲利仍然能讓股東放心。中華資安昨日股東會通過股利案，每股發放9.6663元現金股利。