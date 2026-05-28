佳世達（2352）集團衝刺AI散熱布局，攜手均熱片大廠健策，共同開發針對下一代AI伺服器的雙相微通道蓋板（Two-Phase Micro Channel Lid, 2P MCL）散熱方案，引領AI運算散熱革命新標準，大搶邊緣AI運算進入「5000W+極致冷卻時代」商機。

佳世達集團是由旗下雙相散熱解決方案領導品牌其曜科技與健策合作。其曜總經理黃逢誼表示，「在AI算力即國力」的時代，散熱效率直接決定運算效能上限。透過與健策深度技術融合，不僅提供強大的運算平台，更為客戶解決最棘手的熱管理難題。

他說，隨著輝達Rubin平台及高階邊緣運算晶片功耗突破1500W大關，傳統單相液冷方案在流量控制與泵浦功耗面臨極大挑戰。其曜與健策聯手研發的2P MCL散熱方案，利用冷卻液在微細流道內的飽和沸騰現象，透過液氣相變產生的巨大潛熱帶走熱量。

其曜表示，上述方案具備三大核心技術優勢，包括：一、極致均溫性： 相較於單相液冷，雙相2P MCL能確保晶片表面溫差降至最低，有效消除局部熱點，提升晶片在高負載下的運算壽命。

二、超高功率密度適配：專為單顆晶片功耗超過5000W的環境設計，散熱效率較傳統液冷板提升40%以上。三、節能減碳 ：由於相變冷卻具備更高的熱交換效率，系統僅需極低的流速即可達成目標降溫，大幅降低伺服器機房能源消耗。

健策憑藉其世界級的銅基板微米級蝕刻與封裝技術，克服雙相流動中常見的壓力波動挑戰，在MCL內部導入精密導流結構。其曜則發揮既有高效能網路系統與伺服器架構整合優勢，確保雙相冷卻系統能完美契合 1U／2U邊緣運算機殼，並通過嚴格的壓力與漏液可靠度測試。