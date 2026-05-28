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神達法說會／AI伺服器需求強勁 全球在地供應趨勢明確

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

神達（3706）28日舉辦法說會，公司表示今年雖然需要面對各種不同的挑戰，但整體來說仍是十分正向的一年。神達已成為全方位機櫃系統解決方案供應商，能夠提供各種不同的機櫃產品，滿足客戶需求，並做出差異化服務。

神達表示，公司產品涵蓋compute rack、network rack、storage server等各式產品，同時提供客製化服務，如部分客戶提出要求更高密度的compute rack時，神達能夠為其進行調整。

除硬體設備外，神達應客戶需求，將業務從硬體延伸至完整生態系解決方案，提供客戶整合硬體、系統、應用的完整解決方案，為客戶省去不少功夫，這將會是神達與競爭對手的重要差異化服務。

為避免地緣政治風險以及提高供貨效率，神達積極布局全球產能，台灣有竹科、竹南兩個廠區，東南亞地區越南廠已在第2季開始進入量產階段，至於美國地區則是在原有基礎上增設兩個工廠，擴充產能。

神達 AI

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