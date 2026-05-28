快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

和碩股東會／確立 AI 伺服器四大生意模式 期盼明後年爆發性增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩28日舉行股東會，左至右為共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影
和碩28日舉行股東會，左至右為共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）28日舉行股東會，針對伺服器業務，和碩先前釋出今年相關業務相較去年將十倍成長，展望後市，和碩共同執行長鄧國彥表示，伺服器上半年比較掙扎一點，但下半年預期會還不錯。因應伺服器龐大需求，和碩相關業務進行調整，區分成四大模式搶攻AI伺服器商機，期盼藉著組織調整，讓和碩明後年伺服器業務也將呈現爆發性成長。

和碩共同執行長鄭光志補充，我想大家都真的非常忙。從過去幾年研發的耕耘努力，其實在今年真的是有看到一些結果。而下半年不是只有既有的生產活動，可能還要再投入更多的人力，生產人力可能需要倍增或更多，並增加更多生產空間，才有辦法在「秋天」收穫十倍以上的成果。

針對伺服器業務後續策略，鄧國彥分析，和碩因相關業務初期量體小，因此很容易長大，長大之後就是要長壯，因此，我們希望長大的階段快一點，然後開始養壯。因應此，和碩進行組織調整，區分不同層次或模式的客人，比如做Neocloud跟做超大規模（Hyperscale）伺服器客戶需求就不一樣。

鄭光志指出，不同伺服器客戶有不同參與程度，有不同生意層面的運作，也有工廠運作的差異性。所以和碩進行梳理，接下來在執行上面，大約有四種不同運作方式，如針對CSP、Neocloud或是ODM跟OEM的這種模式，當然也純代工方式。我們把這個渠道分清楚，然後都有專職的團隊。藉此，我們希望和碩不只今年有十倍成長，而是明後年都能有爆發性成長。

和碩2025年營收1.12兆，稅後純益144億元，每股純益達5.39元；股東會通過配發現金股利4元。

和碩 伺服器 股東會

延伸閱讀

股東籲下軍令狀！和碩整軍成立雲端事業群 今年10倍速、2027大成長

影／台股屢爆大量創新高 童子賢：本益比還在合理範圍

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

華通股東會／董座江培琨：擴大衛星通訊太空板領先優勢

相關新聞

大立光股價創5年新高 連創辦人林家都出手買自家股票 可跟進場？揭老股王轉型密碼

沉寂已久的前股王大立光，近期股價不但站上五年新高，成交量也透露出市場對其態度出現改變。大立光近年做了什麼改變？投資人又該如何看待？

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

和碩股東會／確立 AI 伺服器四大生意模式 期盼明後年爆發性增長

和碩（4938）28日舉行股東會，針對伺服器業務，和碩先前釋出今年相關業務相較去年將十倍成長，展望後市，和碩共同執行長鄧國彥表示，伺服器上半年比較掙扎一點，但下半年預期會還不錯。因應伺服器龐大需求，和碩相關業務進行調整，區分成四大模式搶攻AI伺服器商機，期盼藉著組織調整，讓和碩明後年伺服器業務也將呈現爆發性成長。

股東籲下軍令狀！和碩整軍成立雲端事業群 今年10倍速、2027大成長

和碩為翻轉營運跟上AI浪潮，5月展開組織改組，成立雲端事業群，鎖定四大類客戶衝刺，共同執行長鄭光志領軍宣布產能跟製造人力都將倍數擴充3~4倍，2027年成長可期，共同執行長鄧國彥表示，今年伺服器出貨10倍速成長可期待。

華通股東會／董座江培琨：擴大衛星通訊太空板領先優勢

HDI大廠華通（2313）今日舉行股東常會，董事長江培琨表示，2025年營收760億元，較2024年724.6億元成長4.9%，淨利65.7億元，較2024年淨利56億元增加9.7億元，EPS 5.51元，再創近年次高的營運佳績。

台郡股東會／董座鄭明智：穩健推進轉型 下半年看到成效

台郡（6269）今日召開股東常會，由董事長鄭明智主持，各項議案均順利通過。鄭明智表示，全球總體經濟與地緣政治因素仍具不確定性，公司持續以「技術升級、產品高值化、營運效率提升」為營運主軸，穩健推進轉型布局，將於今年下半年看到轉型成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。