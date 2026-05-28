和碩股東會／確立 AI 伺服器四大生意模式 期盼明後年爆發性增長

和碩（4938）28日舉行股東會，針對伺服器業務，和碩先前釋出今年相關業務相較去年將十倍成長，展望後市，和碩共同執行長鄧國彥表示，伺服器上半年比較掙扎一點，但下半年預期會還不錯。因應伺服器龐大需求，和碩相關業務進行調整，區分成四大模式搶攻AI伺服器商機，期盼藉著組織調整，讓和碩明後年伺服器業務也將呈現爆發性成長。

和碩共同執行長鄭光志補充，我想大家都真的非常忙。從過去幾年研發的耕耘努力，其實在今年真的是有看到一些結果。而下半年不是只有既有的生產活動，可能還要再投入更多的人力，生產人力可能需要倍增或更多，並增加更多生產空間，才有辦法在「秋天」收穫十倍以上的成果。

針對伺服器業務後續策略，鄧國彥分析，和碩因相關業務初期量體小，因此很容易長大，長大之後就是要長壯，因此，我們希望長大的階段快一點，然後開始養壯。因應此，和碩進行組織調整，區分不同層次或模式的客人，比如做Neocloud跟做超大規模（Hyperscale）伺服器客戶需求就不一樣。

鄭光志指出，不同伺服器客戶有不同參與程度，有不同生意層面的運作，也有工廠運作的差異性。所以和碩進行梳理，接下來在執行上面，大約有四種不同運作方式，如針對CSP、Neocloud或是ODM跟OEM的這種模式，當然也純代工方式。我們把這個渠道分清楚，然後都有專職的團隊。藉此，我們希望和碩不只今年有十倍成長，而是明後年都能有爆發性成長。

和碩2025年營收1.12兆，稅後純益144億元，每股純益達5.39元；股東會通過配發現金股利4元。