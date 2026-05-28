股東籲下軍令狀！和碩整軍成立雲端事業群 今年10倍速、2027大成長

和碩為翻轉營運跟上AI浪潮，5月展開組織改組，成立雲端事業群，鎖定四大類客戶衝刺，共同執行長鄭光志領軍宣布產能跟製造人力都將倍數擴充3~4倍，2027年成長可期，共同執行長鄧國彥表示，今年伺服器出貨10倍速成長可期待。

和碩首季EPS表現不如預期，相對同業股價未見表現，吸引多位小股東輪番發言，更有股東直球問執行長可否下「軍令狀」定下具體業績數據，若三年內不能達成就下台。對此董事長童子賢則指出，身為上市櫃公司，公開給予具體的財務預測，承諾未來的獲利目標數字是違反主管機關規定的，承諾經營團隊會維持穩健且持續的努力，盡全力為股東創造最大利益。

童子賢表示，和碩過去長期將資源集中在終端消費裝置（如筆電、智慧手機），直到過去3年才開始全力將資源配置往雲端伺服器設備調整，中長期的企業轉型需要時間到位，無法在短時間內立刻追平那些已深耕十多年的同業。

儘管轉型需要時間，但鄧國彥也指出，過去幾年的努力已經要進入收穫期。團隊預告，和碩在今年下半年將迎來伺服器業務「十倍數」的成長與業績展現，希望明年能讓外界有耳目一新的感覺，童子賢則補充，下半年將是「夏耘秋收」。

據了解，和碩衝刺伺服器業務，內部5月進行組織改造，由於財報達成不如預期，今年5月除廢除發放2萬張限制型股票機制，也由鄭光志領軍，成立雲端事業群，旗下納入BU18伺服器事業處團隊，並將組織劃分四個團隊，分別服務CSP（雲端服務供應商）、新雲端Neo Cloud、ODM設計服務、EMS純代工業務。

為順應下半年規模量產AI伺服器，鄭光志指出，前線生產人力也將增加3~4倍，據了解，和碩已從總部調派更多人力到桃園廠以滿足製造旺季需求。

鄭光志指出，和碩在伺服器業務與管理團隊的人力架構上整軍配置，是因為伺服器產業鏈龐大且商業模式多變，若僅用單一團隊處理所有業務，將無法應付快速成長的需求。

對於台灣股市是否過熱，童子賢也指出，股市是否過熱的首要指標應該是「本益比」，本益比大約落在22倍至28倍之間都不算過熱，他以總體經濟數據估算，若台灣全體上市公司第一季的獲利約為1.6兆元，考量到第三、第四季通常是電子業旺季，將其乘上4.5倍至5倍，預估全體上市公司全年的獲利有機會達到6兆元以上，現在台股本益比在25倍以內，還算相對健康。

和碩向股東報告書中，則談到受到AI與資料中心需求結構性成長的帶動，和碩積極推動AI伺服器產品線及前瞻架構開發，包括800G與1.6T高速交換器及矽光子技術整合，屆時包含台灣、北美及東南亞的廠區都會大幅擴充生產人力與空間。

為多角化技術投資，除了伺服器，和碩也同步佈局仿生機器人（已完成工業及四足仿生機器人核心技術建置）、車載系統、穿戴裝置與智慧醫療等新領域。