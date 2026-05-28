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中華資安股東會／去年營收獲利齊創高 積極提高自有產品比重

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

中華資安（7765）今（28）日舉辦股東會，總經理洪進福表示，公司去年營收及獲利齊創歷史新高，目前正積極研發自有產品，期望能提升銷售表現。同時公司也持續尋找海外在地合作夥伴，以推動自有產品與資安服務的落地銷售、創造成長動能。

中華資安表示，上網資安服務與資安專業服務需求漸增，帶動去年營收成長至20.45億元，年增4%，稅後淨利4.37億元，年增15%，EPS 11.47元，雙雙創下歷史新高。

洪進福表示，為提升銷售及獲利表現，公司持續研發自有產品，去年相關業務營收已達5,500萬元，年增10%，今年第1季營收約1,440萬元，年增58%。最新推出的資安眼（HorusEyes）服務，能夠利用AI技術對企業網站與網路資安進行曝險評級服務，以駭客視角模擬攻擊，協助企業掌握曝露在網路上的網通資訊資產，進行資安曝險偵測與評級。

公司指出，目前自有產品營收占比約2.6%，目標提升至5%，未來將持續積極提高營收比重，預計將對毛利率有正向幫助。

而在海外市場方面，中華資安與東南亞在地夥伴策略結盟，由夥伴將資安專業服務與SecuTex等自有產品在海外推送，並和馬來西亞合作夥伴擴大落地銷售，今年Q1營收達1,350萬元，成長高達3倍。目前海外市場雖然仍處於起步階段，但憑藉著「自有產品」與「資安專業服務」的雙軌驅動，有助後續海外市場成長性。

資安 營收 中華資安

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