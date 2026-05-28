台達電股東會／董座鄭平：AI趨勢非常好 但其他事業體也有中長期規劃

台達電（2308）今（28）日舉行股東常會，董事長鄭平表示，AI趨勢非常好，但其他三大事業體也有中長期營運規劃，台達電事業範疇非常分散是公司得以持續成長的重要關鍵，追求營收及獲利成長仍是公司營運目標。

鄭平今天在股東會中回應小股東提問時，釋出上述看法。小股東關注去年電動車業務處於虧損，鄭平回應，汽車電動化趨勢不變，惟近年遇到充電基礎建置遇到阻礙，加上技術成本過高，致車市表現不如預期，他表示，汽車電動化才能解決碳排，只要生態系改變，所有產品、技術準備好，在沒有回到成長趨勢前，我們努力將虧損達到可控範圍。

鄭平表示，2025年台達電所有成長都因為AI，和AI無關的市場都停滯，整體大環境表現如此，其他平平，至於基礎設施應用中的EIBG事業群，看好微電網將是後續發展的重點，除了進行體質調整，並持續投入相關資源，以便在產成長時，營運可以跟上。

除了AI應用之外，鄭平表示，其他包括三大事業領域都有中長期研發規劃，並投入各地區解決方案發展，他強調，台達電事業範疇非常分散是公司得以持續成長的重要關鍵，追求營收及獲利成長仍是公司營運目標。台達電今天會中同時通過去年度盈餘擬配發11.6元現金股利。