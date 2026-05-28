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台郡股東會／董座鄭明智：穩健推進轉型 下半年看到成效

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡今日召開股東常會。圖：公司提供
台郡今日召開股東常會。圖：公司提供

台郡（6269）今日召開股東常會，由董事長鄭明智主持，各項議案均順利通過。鄭明智表示，全球總體經濟與地緣政治因素仍具不確定性，公司持續以「技術升級、產品高值化、營運效率提升」為營運主軸，穩健推進轉型布局，將於今年下半年看到轉型成效。

總經理 David Cheng 在營業報告中表示， 雖然過去一年在財務與營運上面臨挑戰，但隨著與市場及客戶持續深化合作，公司對未來發展仍具信心。公司正積極推動「T 型化」經營策略，從單一產品線邁向多元化布局，並持續深耕核心技術能力，逐步切入基礎建設、智慧移動、資料中心及 AI Device等應用領域。同時，公司亦積極投入 AI 人機介面等長期技術開發，並同步強化光學與電子技術整合能力，以因應高速傳輸及新世代應用需求。未來將持續推動全球布局、人才培育與 ESG 永續發展，強化長期競爭力與穩健成長動能。

台郡 客戶 地緣政治 股東會

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