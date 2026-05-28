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友達股東會／彭双浪：專攻的光通訊模組是CPO中最高價值

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達28日舉行股東常會。記者李珣瑛／翻攝自直播官網
友達28日舉行股東常會。記者李珣瑛／翻攝自直播官網

友達（2409）董事長彭双浪今（28）日表示，友達在CPO布局是專攻模組，而友達的載板更是CPO價值最高的部份，模組出貨亦是由友達負責，未來成效要請股東們拭目以待。

會中，友達小股東針對友達近年積極轉型，究竟何時能像記憶體產業成功「翻身」？及在CPO的布局，如何鞏固起護城河？彭双浪答覆股東提問時強調，CPO的最大價值並非在光源，而是在模組，尤其是友達負責的載板價值最高。

另有股東提問爭取Apple、任天堂等客戶成果？彭双浪表示，無法針對特定、單一客戶說明。他指出，凡是世人知曉的品牌，只要需要顯示器者都是友達的客戶。

友達今天舉行股東常會，會中除了承認0.4元現金股利的配息案。討論事項的重點在於將友達能源事業分割讓與百分之百持有之子公司及其分割計畫書案、能源事業相關公司股權出售案等兩項議案。主要是通過能源事業架構重整，將推動事業群公司化。

友達要將能源事業分割至友達持有100%股權的達耀能源科技，預計分割基準日為2026年8月1日。分割完成後，友達擬處分達耀能源及相關轉投資事業的股權，予星耀能源投控，交易標的包含：達耀能源、友達電力、正耀、豐耀、AEUS、兆豐太陽能等六家企業的全數股權。其中，達耀能源預計處分金額為企業價值7.8億元；其餘交易標的處分金額合計不低於8,000萬元。

另，友達旗下星河能源，將處分其下森勁電力及永勁電力股權，予星耀二號能源；預計處分金額為10.34億元。

友達小股東在<a href='/search/tagging/2/股東會' rel='股東會' data-rel='/2/104499' class='tag'><strong>股東會</strong></a>中踴躍提問。記者李珣瑛／翻攝自直播官網
友達小股東在股東會中踴躍提問。記者李珣瑛／翻攝自直播官網

友達董事長彭双浪。記者李珣瑛／翻攝自直播官網
友達董事長彭双浪。記者李珣瑛／翻攝自直播官網

友達 CPO 任天堂 股東會 彭双浪

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