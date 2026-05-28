中華資安股東會／今年回歸成長軌道 樂觀看待表現

中華資安國際（7765）今（28）日舉行股東會，通過去年財報與股利案等。總經理洪進福表示，去年因為上市掛牌行政事務，營收成長略緩，但今年已經回歸成長軌道，樂觀看待今年表現。

中華資安去年營收營業收入為20.45億元，年增4%，稅前淨利為5.44億元，年增15%，稅後淨利為4.36億元，年增15%，每股純益11.47元營收與獲利持續創歷史新高。中華資安指出，營收獲利持續成長的動能是上網資安服務與資安專業服務。

展望未來，洪進福表示，公司發展三大方向，首先推動加速成長；以及從「資安事業服務公司擴展成為「資安專業服務與產品公司；目標從國內領導的資安公司，拓展成國際型資安公司。

他指出，中華資安將推動以AI賦能資安、以資安守護AI；發展雲地整合資安與OT新場域資安；研發銷售自有產品，擴增資安產品營收；拓展海外市場，成為國際型公司。