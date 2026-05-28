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TPK攻儲能 結盟日商住友

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

觸控面板廠TPK-KY（3673）昨（27）日宣布，與日商住友商事株式會社（SUMITOMO）建立策略聯盟，共同致力於投資開發全球規模的大型電網級儲能（BESS）項目，搶攻儲能商機。

TPK初期出資636萬英鎊（約新台幣2.68億元），與SUMITOMO成立合資企業Summit Transition Partners Limited（STP），投資英國上市BESS基金GRID於英國開發的397MW（百萬瓦） BESS項目；該公司並將取得優先投資GRID旗下另297MW BESS新項目權利。

據悉，英國電力系統正經歷數十年來最劇烈結構性變革，當地市場以風能及太陽能為主的可再生能源供電占比，已由2005年不足1%成長至接近全英國50%，隨煤電正式退出歷史舞台，大型儲能系統成為維持電網韌性的關鍵支柱，此結構性轉變催生政策支持明確且商業模式成熟的市場。

TPK指出，這次合作有助該公司邁向歐洲能源市場，藉此因應AI浪潮帶動能源及儲能設施強勁需求。TPK董事長江朝瑞表示，TPK除深耕半導體先進封裝玻璃鑽孔TGV技術外，本次結盟參與布局英國BESS市場，將成為公司未來拓展儲能市場重要跳板及長期發展基石。

TPK認為，歐洲能源轉型由多重因素共同驅動，而再生能源併網需求持續擴大、AI數據中心快速建設帶動用電成長，以及老舊電網基礎設施亟待升級。透過這次合作，TPK得以取得有利策略地位，未來更有機會參與歐洲能源轉型所帶來結構性成長，SUMITOMO深耕各類能源及能源轉型價值鏈多年，在全球具有舉足輕重地位；GRID是英國BESS產業龍頭，以開發及管理大型高品質案場著稱，三強聯手發揮各自優勢。

英國 TPK 再生能源

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